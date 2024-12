Uruguay: Topolansky dice que no se retractará

“No puedo retractarme, ya que sabía lo que dije”, recalcó Topolansky

La ex vicepresidenta y ex primera dama uruguaya Lucía Topolansky envió este lunes una carta a un grupo de familiares de desaparecidos durante la dictadura militar en la que afirma que no dará marcha atrás por haber dicho que algunos testigos mintieron durante los juicios a los represores.

En su nota a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, insistió en que sus declaraciones se basaban en cosas que ella conocía. La Justicia rechazó el pedido de la Fiscalía de citarla a ella o a su esposo José Pepe Mujica por estos dichos que desataron un gran revuelo.

Sin embargo, Topolansky reconoció haber cometido un “error” al comentar públicamente ciertos hechos en una grabación realizada por el escritor Pablo Cohen para un libro. Aclaró que la naturaleza de sus declaraciones se referían a “juicios en Buenos Aires, ciertas presiones y comentarios de víctimas”.

La carta de Topolansky respondía a un comunicado de la organización en el que se la instaba a retractarse o guardar silencio. “No puedo retractarme, ya que sabía lo que dije”, subrayó al tiempo que admitió que no había revisado el borrador antes de su publicación, lo que -argumentó- aumentó la confusión. “Asumo la responsabilidad del error y de las consecuencias”, dijo también a la organización.

Asimismo, se puso a disposición de Madres y Familiares por si necesitaban más información, pero dejó claro que no iba a tomar más medidas al respecto. “En este momento no soy funcionario público y tampoco soy senadora electa. Sí aparezco en la lista”, explicó.

Por ello, Madres y Familiares escribió en X que mantendría su postura enérgica ante las declaraciones de Topolansky: “Confiamos en la Justicia y en el pueblo uruguayo que ha expresado su solidaridad y apoyo constante a esta causa que nos une”, postearon.

Para descontento de la organización, un juez de Montevideo falló este lunes en contra de un pedido de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad para citar a Topolansky. En su presentación, el fiscal Ricardo Perciballe ratificó la convicción de su Fiscalía de que “las víctimas en este caso... han expresado la verdad” e insistió en que “no hubo conspiración para perjudicar a nadie”.

Desde la creación de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, en febrero de 2018, se han producido “38 acusaciones y formalizaciones y 28 condenas”, así como 73 archivamientos por falta de pruebas.