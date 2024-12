Eligen a Andrés Ojeda para liderar el Partido Colorado uruguayo

Ojeda sucede a la emblemática figura del Partido Colorado y dos veces ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti

El senador electo Andrés Ojeda se convirtió en el nuevo secretario general del Partido Colorado uruguayo en sustitución del ex dos veces presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990; 1995-2000) de 87 años. Ojeda, de 40 años, había saltado a la palestra cuando se presentó a las elecciones presidenciales del 27 de octubre de este año en representación del Partido Colorado, obteniendo el tercer puesto.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PC prefirió el lunes la lista Unir para Crecer de Ojeda a Vamos Uruguay, de Pedro Bordaberry. Para equilibrar las cosas, Ariel Amén, de Vamos Uruguay, fue designado prosecretario general.

“El Partido Colorado está para hablar, para escuchar cuando el gobierno lo considere pertinente”, dijo Ojeda en relación a la futura administración del Frente Amplio (FA) del presidente electo Yamandú Orsi que asumirá el 1 de marzo de 2025.

“Siento que esto recién empieza para nosotros, que esto fue un puntapié inicial para el partido. Este partido político hoy puede legítima y verdaderamente soñar, a través de la coalición republicana, con ser y volver a ser el gobierno de la República del que nunca debió salir”, señaló también Ojeda.

“Yo estoy aquí, yo me quedo aquí, yo no me voy a ningún lado, yo voy a seguir adelante, yo voy a estar aquí 30 años desde el lugar que tenga que estar, no tengan ninguna duda”, prosiguió. “Para mí, la lección más fuerte que me queda es que generamos una gran corriente de opinión y que nos costó tener el territorio suficiente para llevarlo a las urnas”, añadió.

“El trabajo es que el Parlamento no se coma al partido y que el partido pueda marcar un liderazgo que llegue a todas sus áreas, por eso aquí están representados todos los sectores”, explicó.

El cargo de secretario general del PC estaba vacante desde la renuncia de Sanguinetti, en febrero de este año. Sin embargo, el ex jefe de Estado mantuvo un alto perfil en la política uruguaya y como miembro de la coalición oficialista Multicolor del presidente Luis Lacalle Pou. En los papeles, el Pro-Secretario General del PC hasta el lunes fue Gustavo Yiyo Osta.