Detectan síntomas persistentes de Covid-19 entre el 20% de los brasileños

La Epicovid 2.0 se llevó a cabo en 133 ciudades brasileñas

El Ministerio de Salud de Brasil ha detectado síntomas persistentes entre el 20% de la población del mayor país de Sudamérica que ha padecido Covid-19, señaló la Agencia Brasil en un cable. Entre los síntomas se encuentran fatiga, pérdida de memoria, ansiedad, dificultad para concentrarse, dolor en las articulaciones y caída del cabello, todo lo cual se ha verificado con mayor frecuencia entre las mujeres y en poblaciones indígenas.

El estudio se titula Epicovid 2.0: Inquérito nacional para avaliação da real dimensão da pandemia de Covid-19 no Brasil (“Epicovid 2.0: Encuesta nacional para evaluación de la real dimensión de la pandemia de Covid-19 en el Brasil”) publicado la semana pasada mostró que más del 28% (o unos 60 millones de personas) han sido infectadas por la enfermedad.

De todos los encuestados, el 90,2% había recibido al menos una dosis de la vacuna Covid-19, mientras que el 84,6% completó el esquema de dos dosis. La vacunación era mayor en el sudeste, entre personas mayores, mujeres y personas con estudios universitarios y mayores ingresos. El 57,6% de los entrevistados dijo confiar en la vacuna, pero el 27,3% tuvo dudas. Otro 15,1% dijo que no le preocupaba.

De los que no se habían vacunado, el 32,4% dijo no creer en la vacuna, y el 0,5% no creía en la existencia del virus. Otro 31% afirmó que la vacuna podría perjudicar su salud; el 2,5% declaró haberse contagiado ya de Covid-19, y el 1,7% mencionó otros problemas de salud.

La Epicovid 2.0 se realizó en 133 ciudades brasileñas, con una muestra de 33.250 entrevistas. Los encuestados se seleccionaron al azar, y sólo una persona por hogar respondió al cuestionario.

Coordinada por el Ministerio de Salud, la investigación fue realizada por la Universidad Federal de Pelotas (UFPel), en cooperación con la Universidad Católica de Pelotas (UCPel), la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre (UFCSPA), la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y la Fundación Getúlio Vargas (FGV).