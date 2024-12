Inminente ratificación del TLC Mercosur-UE

La presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parece anunciar en Montevideo la inminente firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Mercado Común del Sur (Mercosur) ante la necesidad de Bruselas de frenar la expansión comercial de China en la región, al tiempo que se avecina el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

A pesar de la oposición de Francia y en medio de algunos temores de que Paraguay se oponga, ambos alegando la defensa de los productores agrícolas locales, la mayoría de los analistas coinciden en que la presencia de Von der Leyen sólo puede interpretarse como una voluntad de llevar adelante la iniciativa.

El viernes por la mañana está prevista una rueda de prensa conjunta de los presidentes Luis Lacalle Pou (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Javier Milei (Argentina) -miembros fundadores del Mercosur- junto a la jefa de la CE.

