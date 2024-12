Fiscal jefe de la CPI aborda crisis de derechos humanos en Venezuela

Khan insistió en “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños”.

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, exigió este lunes a las autoridades venezolanas la liberación de todos los adolescentes y otros presos políticos detenidos tras las protestas posteriores a las polémicas elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador pese a no presentar ninguna documentación que lo acreditara, mientras que la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) publicó las actas del 83% de las mesas electorales que probaban el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.

“Tras las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si son detenidos por motivos políticos o cualquiera que estuviera protestando pacíficamente”, dijo Khan durante la sesión inaugural de la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma en La Haya.

“Los venezolanos tienen el mismo derecho a la justicia que las familias con las que me he reunido en Libia o en Bangladesh en las últimas dos semanas. Esto no puede ser más básico. Pero merece la pena subrayarlo”, añadió.

“La complementariedad no puede ser un cuento de nunca acabar. No he visto en Venezuela la aplicación concreta de leyes y prácticas que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está del lado de Venezuela. El camino de la complementariedad se está acabando”, indicó el fiscal al tiempo que señaló que las investigaciones de su oficina sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela avanzan “sin demora”.

Khan también instó al régimen de Maduro a permitir la entrada en el país de representantes de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos “tal y como se me había prometido previamente por escrito”.

La CPI investiga desde hace varios años presuntos crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos por el Gobierno en Venezuela en 2017, durante las protestas opositoras en las que murieron más de 100 personas. Además, “estamos siguiendo de cerca los acontecimientos actuales en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y confirma que está analizando de forma independiente e imparcial la información que se le transmite sobre las denuncias de crímenes que pueden caer dentro de la jurisdicción de la Corte”, dijo la oficina de Khan en septiembre pasado.

El viernes pasado, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, dijo que 1.903 personas permanecen encarceladas por disentir con el gobierno, la mayoría desde el 28 de julio.

La líder opositora María Corina Machado llamó a los venezolanos, desde donde estén, a pedir a la CPI que actúe “ya” para que haya “justicia”. Machado celebró la postura de Khan sobre Venezuela y destacó la importancia de las protestas. A través de publicaciones en redes sociales, Machado describió la medida de Khan como “muy significativa” porque refleja un reconocimiento internacional de la crisis de derechos humanos en el país. “Khan reafirmó que las investigaciones siguen activas e insistió en la necesidad de proteger los derechos de los venezolanos y liberar a los presos políticos, especialmente a los niños y jóvenes encarcelados después del 28 de julio”, escribió Machado.