Biden indulta a su hijo por evasión de impuestos y posesión de armas

Biden alegó ser el objetivo indirectamente a través de su hijo y por lo tanto el indulto estaba justificado

Dando marcha atrás sobre sus propias palabras, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, anunció este domingo que había indultado a su hijo Hunter por dos cargos penales, alegando que estaban motivados políticamente.

“Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado sólo porque es mi hijo, y eso está mal”, argumentó Biden. “Al tratar de quebrar a Hunter, han tratado de quebrarme a mí, y no hay razón para creer que esto se detendrá aquí. Ya es suficiente”, insistió mientras promulgaba la medida que beneficia a su hijo, condenado por posesión de armas y evasión fiscal. El Presidente Biden se había comprometido a no interferir en las funciones del Departamento de Justicia.

“Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y mantuve mi palabra incluso mientras he visto cómo mi hijo era procesado de forma selectiva, e injusta”, reconoció el mandatario.

“Joe Biden ha mentido de principio a fin sobre las actividades corruptas de tráfico de influencias de su familia”, dijo el congresista James Comer, que preside el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes. “No sólo ha afirmado falsamente que nunca se reunió con los socios extranjeros de su hijo y que éste no hizo nada malo, sino que también mintió cuando dijo que no indultaría a Hunter Biden”, añadió el legislador republicano por Kentucky. “Es lamentable que, en lugar de confesar sus décadas de fechorías, el presidente Biden y su familia sigan haciendo todo lo posible para evitar rendir cuentas”.

Hunter Biden dijo en un comunicado que ha asumido la rendición de cuentas y la responsabilidad por sus errores “durante los días más oscuros de mi adicción”.

“Nunca daré por sentada la clemencia que se me ha concedido hoy y dedicaré la vida que he reconstruido a ayudar a quienes siguen enfermos y sufriendo”, añadió.

Se había declarado culpable de tres delitos graves distintos en relación con la compra de un revólver en 2018, cuando luchaba contra problemas de adicción y abuso de sustancias, y de nueve cargos de evasión fiscal en septiembre. Estaba programado que fuera sentenciado el 12 de diciembre por las condenas del revólver y el 16 de diciembre en los casos de evasión de impuestos. La ley federal prohíbe que las personas adictas a las drogas posean armas. Hunter Biden se enfrentaba a penas de hasta 17 años de prisión.

Mientras tanto, el presidente electo Donald Trump se preguntó si el indulto de Biden incluía a los detenidos por los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021. “¿Incluye el indulto concedido por Joe a Hunter a los rehenes del 6-J, que ya llevan años encarcelados? Semejante abuso y error judicial”.