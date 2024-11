Paraguay no acepta que se perjudique su producción

Paraguay lidera las negociaciones para un TLC con Emiratos Árabes Unidos, subrayó Peña

El presidente paraguayo, Santiago Peña, se comprometió a defender “con firmeza” la carne de su país ante las recientes declaraciones del CEO de Carrefour, Alexandre Bompard, quien rechazó seguir vendiendo carne de países del Mercosur.

“No estamos de acuerdo con que se quieran cuestionar cosas que no aceptamos, el no reconocimiento de nuestras autoridades de aplicación, o tratar de perjudicar la producción paraguaya, como la de otros países, algo que simplemente no aceptamos”, dijo Peña, quien insistió en que ninguna otra región además de Sudamérica puede producir alimentos suficientes para abastecer al mundo.

“Lo que he alentado a mis colegas, Brasil, Argentina y Uruguay, es que tengamos un mayor protagonismo en el acceso a los mercados, donde evidentemente hay un mercado importante en la Unión Europea, pero también hay otros mercados tremendamente importantes. Como miembro del Mercosur, promovimos la negociación y firma del tratado de libre comercio entre Mercosur y Singapur, y hoy Paraguay está liderando las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos”, subrayó.

Asimismo, Peña destacó el ingreso de la carne paraguaya a mercados como Estados Unidos y Canadá y los procesos en marcha para llegar a Panamá, Corea del Sur y México.

El mandatario también señaló que su Gobierno está ansioso por iniciar una nueva etapa de amistad con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. “Estamos muy entusiasmados con el inicio de esta nueva administración. Trabajamos muy de cerca con la administración del presidente Biden, pero la realidad es que históricamente para los gobiernos demócratas América Latina siempre ha sido una región más distante que para los presidentes republicanos”, dijo.

El mandatario colorado también señaló que habló por teléfono con Trump, quien se mostró muy interesado en Paraguay, además de coincidir en las posturas respecto a los conflictos internacionales. “Vemos con enorme optimismo la designación del secretario de Estado Marco Rubio, que es el único legislador, el único senador en la historia norteamericana que vino a visitar Paraguay, conoce Paraguay, conoce la historia, el presente, las cosas que estamos defendiendo, las posiciones que tenemos, así que realmente vemos con enorme optimismo”, remarcó Peña.

Respecto a que el ex presidente paraguayo Horacio Cartes fuera catalogado como significativamente corrupto por EE.UU., Peña explicó que de ninguna manera se trata de un asunto de Estado por lo que la cuestión debe ser resuelta por el interesado directamente. Peña fue ministro de Economía de Cartes, y el actual titular del Partido Colorado fue además el mentor de su candidatura presidencial. “No son temas de Estado, no forman parte de la agenda bilateral”, insistió Peña. Con Estados Unidos “tenemos una agenda muy rica que va desde seguridad, tecnología, inversiones, [y] acceso a mercados,” pero no ese tema.

Peña adelantó que la próxima semana viajará a Francia invitado por el presidente Emmanuel Macron y de ahí realizará una visita oficial a Israel. “Durante dos días vamos a tener varias reuniones, entre ellas la reapertura de la Embajada paraguaya en Jerusalén y también una invitación para poder reunirnos con el Parlamento, el Primer Ministro, las universidades y el sector empresarial”, señaló al tiempo que recordó que Israel ha sido históricamente un aliado de Paraguay.

“Hemos puesto una posición muy clara, contundente y sin ningún margen de duda de que estamos del lado de Israel, del gobierno democráticamente elegido de Israel, de la defensa de esta agresión que ha recibido el pasado 7 de octubre que hemos condenado, un acto terrorista y que realmente como pueblo que ha sufrido una guerra de intolerancia”, dijo.

(Fuente: ABC)