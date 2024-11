Caso Monsalve: Ex funcionario amenazado en prisión por banda criminal

Monsalve iba a ser alojado en un módulo especial aislado del resto de los internos en Rancagua, pero eso no fue suficiente

El caso del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve sigue dando que hablar en Chile, incluso después de que el ex funcionario haya sido puesto en prisión preventiva para enfrentar cargos por violación contra una trabajadora a sus órdenes. Un juez ordenó este viernes su traslado desde la Cárcel de Rancagua al centro de detención Capitán Yáber, en la Región Metropolitana de Santiago, por motivos de seguridad

Monsalve fue amenazado de muerte en Rancagua supuestamente por Antonella Marchant, presunta líder de la banda criminal conocida como “Los Marchant”, organización ligada al narcotráfico y la delincuencia.

El equipo jurídico del ex funcionario solicitó una medida cautelar y acusó a Gendarmería de Chile de no garantizar la seguridad de su cliente. “Los funcionarios penitenciarios han demostrado que no están en condiciones de brindar seguridad individual al imputado”, argumentaron los abogados Cristián Arias, Lino Disi y María Inés Horvitz.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, replicó: “El ex subsecretario está en un módulo de baja peligrosidad, con garantías de seguridad”. Si se detectara algún riesgo, se pondría en conocimiento del tribunal, agregó al tiempo que inició una investigación por las supuestas amenazas.

Monsalve fue trasladado el martes a la cárcel de Rancagua, donde iba a ser alojado en un módulo especial aislado del resto de los reclusos. Las autoridades también habían afirmado que el centro de detención estaba equipado con todo lo que Monsalve pudiera necesitar en materia de atención sanitaria. Su caso ha hecho mella en los índices de popularidad del Presidente Gabriel Boric Font.