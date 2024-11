CPI dicta órdenes de detención contra primer ministro israelí y otras personas

La medida fue en respuesta a la solicitud presentada por la Fiscal Jefe Karin Khan en mayo

La Corte Penal Internacional (CPI) dictó el jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant, así como el líder de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, también conocido como Mohammed Deif, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza, según se anunció en La Haya. La medida responde a la petición de la fiscal jefe Karin Khan, presentada en mayo. Khan también había solicitado órdenes de detención contra otros dos altos líderes de Hamás, Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, quienes han caído a manos de las fuerzas israelíes.

Aunque Israel ha rechazado los cargos, que incluyen el uso del hambre como arma de guerra y “dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil”, la CPI insistió en que no era necesario que Israel reconociera su competencia “ya que la Corte puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina”. La CPI sólo procesa casos cuando las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley no pueden o no quieren investigar. Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros del tribunal. Hamás ha sido designada organización terrorista por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

“La Sala emitió órdenes de arresto contra dos individuos, los señores Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024”, reza un comunicado del tribunal.

Hay “motivos razonables” para creer que Gallant y Netanyahu “privaron intencionadamente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua y medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”, escribió el panel de tres jueces en la fundamentación de su decisión unánime.

La CPI no dispone de policía para ejecutar las órdenes de detención, sino que depende de la cooperación de los Estados miembros. La sentencia, sin embargo, podría dificultar los viajes de Netanyahu. Por su parte, Gallant ha sido destituido de su cargo por opiniones divergenttes con las del Primer Ministro.