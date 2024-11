La relación entre Milei y Villarruel se reduce a lo institucional

Dada la actual tensión entre Milei y Villarruel, es altamente improbable que la Vicepresidenta vuelva a acompañar al mandatario en la fórmula electoral de 2027

El presidente argentino, Javier Milei, admitió implícitamente este miércoles en una entrevista televisiva que no queda nada en común entre él y la vicepresidenta Victoria Villarruel. El líder libertario reconoció que la titular del Senado decidió no participar más en las reuniones de gabinete y afirmó que ella pertenece al llamado “círculo rojo” del poder, ”al que llamamos “la casta”.

“Tenemos la relación que se necesita institucionalmente para cumplir nuestros roles”, dijo Milei a LN+ al tiempo que destacó el papel desempeñado por su hermana Karina, la secretaria de la Presidencia con formación en pastelería. “La supuesta pastelera o repostera, como si eso fuera un delito, en seis meses armó un partido. Miren dónde nos puso la pastelera!”, insistió Milei. “Victoria Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”, prosiguió.

Sobre un posible acuerdo electoral con Propuesta Republicana (PRO) del ex presidente Mauricio Macri para 2025, Milei explicó que “tenemos un excelente diálogo, tenemos que caminar en la misma dirección porque el enemigo es el mismo, los colectivistas que odian el cambio” sin importar si tiene las caras de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, o del ex candidato presidencial Sergio Massa, según el mandatario.

Milei también señaló que el mundo estaba reconociendo sus logros mientras que en su país no había mucho de eso. Afirmó que “redujimos la inflación del 17.000% al 15%” y señaló que “la economía hoy está por encima del nivel que tenía en diciembre”.

“Iba a ocurrir un cataclismo y no ocurrió. El caso argentino está siendo estudiado en todo el mundo. Dos premios Nobel le han prestado atención. El modelo es reconocido en el mundo”, prosiguió.

Asimismo y ajeno a la pérdida del poder adquisitivo, destacó que “los salarios reales son superiores a los que percibíamos cuando asumimos: eran de US$ 300 y hoy son de US$ 1100”.

El líder libertario también apuntó contra los periodistas: “El periodismo de opinión ha hecho creer a la gente que son dioses y que pueden arruinarte la vida”, subrayó.

