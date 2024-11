Macron insiste a Milei que Francia no firmará el TLC UE-Mercosur

“No siempre pensamos igual en muchos temas”, dijo Macron sobre Milei

El presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a decirle a su homólogo argentino, Javier Milei, durante la reunión que mantuvieron este domingo en Casa Rosada, que su país no firmará el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) “tal como está” edactado.

El líder europeo se posicionó así a favor de los agricultores franceses que se oponen a dicho acuerdo. Los ganaderos franceses temen una avalancha de carne latinoamericana y advierten de la competencia desleal de productos que no están sujetos a las estrictas normas medioambientales y sanitarias europeas. Asimismo, Macron intentó persuadir a Milei de que no actuara solo en cuestiones climáticas.

“Le dije al presidente argentino muy sincera y claramente que hoy Francia no firmaría este tratado de Mercosur tal y como está”, dijo Macron a la prensa antes de partir hacia Río de Janeiro para la Cumbre del G20. “Él mismo me dijo que no estaba satisfecho” con la redacción actual, añadió.

“No siempre pensamos igual en muchos temas”, dijo Macron respecto a su homólogo argentino antes de reunirse con él este domingo, “pero es muy útil intercambiar ideas para preparar” el G20, al que ambos asistirán el lunes y martes en Río de Janeiro.

”Seguiremos trabajando duro para defender nuestro modelo (...) Si todos somos razonables, hay un camino a seguir, pero no será a costa de nuestros agricultores”, añadió.

Las discusiones de este fin de semana en Buenos Aires también giraron en torno a las intenciones de París de vender submarinos a Argentina. Se dice que Buenos Aires está interesada en tres unidades, pero cualquier acuerdo al respecto se ha estancado debido a problemas de financiación.

Desde el hundimiento del ARA San Juan hace siete años y la cancelación de la modernización del ARA Santa Cruz, la Armada argentina ya no dispone de flota de submarinos.

Compiten por la venta el astillero alemán TKMS y el Grupo Naval francés, que ofrece sus submarinos diesel-eléctricos Scorpène, los más vendidos, por un valor estimado de 1.800 millones de euros. Aunque Francia está dispuesta a conceder condiciones de crédito favorables, los bancos no lo están. Además, hay cuestiones políticas y diplomáticas: el astillero galo ha invertido en instalaciones en Brasil para producir Scorpenes, pero los lazos entre Milei y el Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no son óptimos, por decirlo suavemente.

El jefe de Estado francés pasó casi un día entero en la capital argentina tras aterrizar el sábado por la noche en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Durante su estancia, depositó una corona de flores en homenaje a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, asesinadas durante la dictadura de 1976-1983.

La comitiva de Macron, compuesta por cinco personas, incluía a Christel Bories, titular de la empresa minera y metalúrgica francesa Eramet.