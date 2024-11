Inminente regreso de Trump a la Casa Blanca

Trump pasaba la noche en su residencia de Mar-a-Lago antes de que se confirme su victoria (Foto Reuters)

Aunque todavía no había confirmación oficial, el bando republicano se preparaba en la madrugada del miércoles para lo que parece ser la imparable marcha de Donald Trump de regreso a la Casa Blanca tras sus victorias en estados clave como Arizona, Michigan y Wisconsin. Incluso el medio pro-Kamala Harris The New York Times calculaba que las posibilidades de victoria de Trump se situaban “por encima del 95%”.

Con el ex jefe de Estado (2017-2021) proyectado para revertir en Georgia, y tomar Carolina del Norte, el contendiente de 78 años de edad, sólo detalles parecían separarlo de los 270 votos del colegio electoral que necesita tras adjudicarse Pennsylvania, otro territorio oscilante. Trump también se hizo con el disputado estado de Carolina del Norte, así como con Florida, Arkansas, Dakota del Norte y Carolina del Sur. También se preveía que ganara en Ohio, Iowa, Virginia Occidental, Indiana, Misisipi, Luisiana, Dakota del Sur y Kentucky, según NBC News, CNN y CBS News. Los ex presidentes Barack Obama y Jimmy Carter fueron los únicos candidatos demócratas que ganaron en Carolina del Norte.

La vicepresidenta Harris ganaba en Connecticut, Colorado, Delaware, Vermont, Nuevo México, Nueva York, Maryland, Massachusetts y el Distrito de Columbia, según informaron también CNN, NBC News y ABC News, mientras que los conteoos de la costa oeste aún estaban pendientes, con Harris como favorita para ganar California, el Estado con más votos en juego (54), así como Oregón.

Trump pasaba la noche en su complejo Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), junto al aspirante a la vicepresidencia, el senador J.D. Vance, de Ohio.

El NYT dijo que las posibilidades de victoria de Trump eran “superiores al 95%” tras tomar la delantera a su rival demócrata Kamala Harris en siete estados indecisos, a través de los cuales se habría asegurado 306 votos del colegio electoral de los 270 necesarios para la victoria, frente a los 232 de Harris. El NYT citó esos Estados como Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Mientras tanto, los medios de comunicación estadounidenses también han pronosticado que los republicanos tomarán el control del Senado con 51 escaños y mantendrán la mayoría en la Cámara de Representantes.