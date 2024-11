CFK, electa presidenta del Partido Peronista

Quintela no impugnará el resultado para que el Partido Peronista sea una fuerza unida de cara a los tiempos que vienen

La Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) confirmó este martes a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner (CFK) como nueva presidenta del partido, después de que ningún otro aspirante desafiara su candidatura por la lista “Primero La Patria” tras la desestimación de la postulación del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por carecer supuestamente de los avales necesarios. CFK ganó por 13 votos contra 1.

“La Junta Electoral del Partido Justicialista resolvió hoy proclamar la lista 'Primero la Patria', encabezada por Cristina Fernández de Kirchner”, informó la Junta del PJ (Peronista) en un comunicado.

En este contexto, el frente “Federales, un grito de Corazón”, de Quintela, instó a todos los peronistas a mantenerse leales al PJ, que “es más que una fuerza política”, descartando así la posibilidad de nuevas impugnaciones judiciales a la elección de CFK.

“Federales propone un peronismo que es más que una fuerza política; es un movimiento de transformación social y cultural que no sólo responde a las necesidades del presente, sino que anticipa el futuro, construyendo un mundo donde todos tengan un lugar, una voz y un propósito”, subrayó el sector de Quintela.

Quintela, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros dirigentes del partido felicitaron a CFK por su victoria, y anunciaron que se unirán a ella para construir una fuerza de oposición a los Libertarios del presidente Javier Milei de cara a las elecciones de parlamentaarias del año que viene.

Por amplia mayoría, la Junta Electoral del PJ puso fin a la accidentada y judicializada agonía de las elecciones internas partidarias, ratificando la decisión que había tomado el 26 de octubre cuando decidió oficializar la lista encabezada por CFK y no la de Quintela. De los 15 dirigentes que integran la Junta, el voto en disidencia provino de María Eugenia Catalfamo, ex senadora por San Luis leal a Alberto Rodríguez Saá, el compañero de fórmula de Quintela para la conducción partidaria. La riojana Hilda Aguirre optó por no votar, tras la descalificación de Quintela.

“Dejamos atrás la interna del PJ. El tiempo por venir nos encontrará con Ricardo Quintela caminando el interior profundo de la Argentina para construir el Movimiento Nacional 'FEDERALES'”, anunció el asesor de Quintela, Jorge Yoma.