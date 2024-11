Islas Falkland presente en 67ª Conferencia Parlamentaria de la Commonwealth en Australia

El Miembro de la Asamblea Legislativa (MLA) Pete Biggs representará a las Islas Falkland en la 67ª Conferencia Parlamentaria de la Commonwealth (CPC) en Sydney, Australia, del 3 al 8 de noviembre de 2024. Organizada por el Parlamento de Nueva Gales del Sur. Esta conferencia internacional convoca a más de 700 parlamentarios de la Commonwealth, personal parlamentario y responsables de la toma de decisiones para debatir cuestiones clave que afectan a la gobernanza democrática.

Bajo el lema “Engage, Empower, Sustain: Charting the Course for Resilient Democracy”, la conferencia tratará temas como la inteligencia artificial en los procesos parlamentarios, la trata de seres humanos, las protecciones legislativas contra la discriminación y las estrategias para empoderar a las personas LGBTQ+ y a las personas con discapacidad en funciones de gobierno. La asistencia del MLA Biggs pone de relieve el compromiso de las Islas Falklands con los valores democráticos y las mejores prácticas de gobernanza.

“El CPC ofrece una oportunidad única para conectar con colegas de toda la Commonwealth, intercambiar ideas y traer de vuelta ideas valiosas para fortalecer nuestra democracia parlamentaria en las Falklands”, dijo Biggs.

Esta reunión permite a las Islas Falklands comprometerse con los líderes mundiales y avanzar en su dedicación a los procesos democráticos resistentes. “Me siento honrado de representar a las Islas Falkland en esta importante reunión de parlamentarios de la Commonwealth,”, declaró Briggs