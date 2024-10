Candidato de Lula cae derrotado en segunda vuelta por la alcaldía de São Paulo

Ricardo Nunes asumió la alcaldía de la ciudad de São Paulo tras la muerte de Bruno Covas (PSDB), que falleció de cáncer en 2021

El candidato del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Guilherme Boulos, no logró imponerse este domingo en la segunda vuelta para convertirse en alcalde de Sao Paulo, donde Ricardo Nunes fue reelegido en quizá la decisión más relevante de la jornada, en la que los aliados del expresidente Jair Bolsonaro se impusieron en casi la mitad de las capitales de Estado donde fue necesaria una segunda vuelta. Nunes asumió la alcaldía de la ciudad de São Paulo tras la muerte de Bruno Covas (PSDB), fallecido de cáncer en 2021.

Mientras que los apoyados por Lula da Silva sólo ganaron en tres de ellas, los candidatos pro-Bolsonaro obtuvieron 12 victorias en las 26 capitales en disputa. El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula sólo logró una victoria propia: la de Evandro Leitão en Fortaleza, capital de Ceará on el 50,38% de los votos frente a André Fernandes (PL) que obtuvo el 49,62%. Leitão se unió así a los alcaldes João Campos (PSB), de Recife, y Eduardo Paes (PSD), de Río de Janeiro, como los únicos candidatos apoyados por Lula que han ganado en estas elecciones municipales, aunque los otros dos no necesitaron segunda vuelta.

Abilio Brunini, del PL de Bolsonaro, derrotó a Lúdio Cabral, del PT, en Cuiabá (Mato Grosso) por 53,8% a 46,2%. Los candidatos de Bolsonaro, Emilia Correa (PL) y Paulinho Freire, se impusieron en Aracaju (Sergipe) y Natal (Rio Grande do Norte), respectivamente.

En Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Sebastião Melo (MDB) se impuso a Maria do Rosário (PT) con el 61,5% de los votos, y Eduardo Pimentel ganó en Curitiba (Paraná). Adriane Lopes fue reelegida alcaldesa de Campo Grande (Mato Grosso do Sul) con el 51,45% de los votos.

Según las estadísticas, de las 102 candidaturas inscritas para la segunda vuelta de las elecciones municipales, solo 15 eran mujeres, para una representación del 14,7%.

Además del enfrentamiento vicario entre Lula y Bolsonaro, los candidatos vinculados al llamado “Centrao” ganaron un total de 11 capitales. Fuad Noman derrotó al bolsonarista Bruno Engler (PL) y fue reelegido en Belo Horizonte (Minas Gerais) con el 53,7% de los votos.

En otro duelo clave, en João Pessoa (Paraiba), Já Cicero Lucena (PP) derrotó a Marcelo Queiroga (PL), que fue ministro de Salud de Bolsonaro.

Las fuerzas de seguridad registraron al menos 102 delitos electorales en todo el país en esta segunda vuelta de las elecciones municipales. El de mayor incidencia fue el fraude electoral, con 34 incidentes, seis en São Paulo y cinco en Fortaleza. Hubo 19 casos de propaganda electoral irregular, seguidos de 14 intentos de compra de votos, con cinco en Manaus. En total, los crímenes resultaron en 42 arrestos, informó la Agencia Brasil citando datos del Centro Nacional Integrado de Comando y Control (CICCN), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.