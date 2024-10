Uruguay: Mujica hace su última aparición política pública

Luchando contra un cáncer de esófago y la edad, el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica hizo este último fin de semana la que se cree será su última aparición pública al presentarse en un mitin de “La 609” o MPP, la facción del Frente Amplio (FA) que alguna vez fundó. “Adiós, les entrego mi corazón”, subrayó Mujica el sábado durante uno de los actos de cierre de campaña a una semana de las elecciones del 27 de octubre.

“Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo de una campaña electoral. Estoy luchando contra la muerte, al final del partido, absolutamente convencido y consciente. Pero tenía que venir hoy aquí por lo que ustedes simbolizan, porque tengo fresca en la retina la primera mateada hace 40 años en La Teja, y ahora me encuentro con una multitud”, dijo Mujica a los asistentes a la Plaza 1º de Mayo de Montevideo.

“Tenemos que entender que a este país lo llevamos al desarrollo o lo dejamos en términos históricos. No tenemos tiempo”, subrayó Mujica. “El desafío es desarrollarnos para tener los medios para formar a las nuevas generaciones. Lo que estoy diciendo no es poético, alguien tiene que decirlo. Tenemos que hablar con todo el país, no tener un Ejecutivo cerrado en sí mismo. Tenemos que hablar con todas las fuerzas del país para luchar entre los 3 millones. No al odio y a la confrontación, hay que trabajar por la esperanza”, subrayó también el ex líder guerrillero.

“Soy un anciano que está muy cerca del retiro, pero estoy feliz porque ustedes están aquí. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Toda mi vida dije que los mejores líderes son los que dejan una vara que los supera con ventaja: y hoy están ustedes. La lucha continúa por un mundo mejor”, añadió.

“He pasado mi juventud, mi vida, juntos por mi compañera [la ex vicepresidenta Lucía Topolansky]”, subrayó Mujica. “Estoy vivo gracias a ella y a mi médica, si no, ya me hubiera ido. Quiero agradecerles de todo corazón”, prosiguió.

“Desde el punto de vista político, los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que la humanidad nunca conoció: la inteligencia va a ser tan importante como el capital, lo que significa que se va a imponer la educación terciaria para las nuevas generaciones. Por eso debemos luchar por el desarrollo y la educación. Este es el mayor reto al que se enfrenta el país. Necesitamos un gobierno que abra su corazón y su cabeza a todo el país”, dijo.

“Adiós, les doy mi corazón. Y gracias. Tengo que dar gracias a la vida, habrá miles de brazos”, añadió durante el acto de apoyo a la candidatura de Yamandu Orsi.