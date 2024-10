Peña ofrece Paraguay como destino de negocios para inversores argentinos

En Mar del Plata, Peña se mostró todo menos optimista sobre el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente paraguayo, Santiago Peña, dedicó buena parte de la semana pasada a promocionar las ventajas potenciales de su país entre los inversores.

Se presentó en el balneario y puerto marítimo argentino de Mar del Plata para reunirse con empresarios locales, ante quienes destacó el atractivo riesgo país de Paraguay (por debajo de los 180 puntos básicos frente a los 1099 de Argentina), la inflación anual (4,4% frente al 209% de Argentina) y unas reservas netas que representan el 25% del PIB del país frente al 5% de Argentina.

“Paraguay va a ser el país que más va a crecer en los próximos años. Vamos a cerrar 2024 con un crecimiento del 4,7%, por encima de la media sudamericana”, insistió Peña en el exclusivo Hotel Costa Galana.

Además, Paraguay es el tercer exportador mundial de soja y el noveno de carne, dijo también el mandatario, quien subrayó que “hace dos meses firmamos un acuerdo con una empresa brasileña que aumentará drásticamente el número de barcazas que navegarán por la hidrovía.”

“La estabilidad macro no es un fin en sí mismo, es una herramienta para posibilitar futuras políticas públicas”, dijo el ex ministro de Economía, cuya madre es de origen argentino.

Respecto a su relación con su colega argentino Javier Milei, Peña explicó que “tenemos un diálogo fluido, tanto a nivel de presidente como de ministros.” Además, “entendemos el momento que atraviesa Argentina con las reformas y los procesos legislativos” y “queremos sumarnos al grupo de países que son pacientes y quieren que las cosas se normalicen”, agregó.

También la semana pasada, Peña admitió que no era muy optimista sobre la posibilidad de que un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur sea operativo en breve. “Queremos integrarnos, pero no encontramos la misma sintonía en Europa”, subrayó Peña al tiempo que consideró “inaceptable” que Bruselas “no reconozca las instituciones de certificación sanitaria” de su país.

“En el Mercosur hemos mostrado interés en avanzar en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Tenemos vocación de integrarnos al mundo y eso ha quedado demostrado. Pero no encontramos esa misma sintonía en Europa”, dijo Peña a los periodistas en Mar del Plata.

El presidente francés “Emmanuel Macron se reúne con [el presidente brasileño Luiz Inácio] Lula [ds Silva] y dice 'sí, vamos a ver', y a la tarde dice que no hay ninguna posibilidad porque los productores de carne en Francia no pueden competir; por eso, no soy tan optimista, pero no del lado nuestro, sino del lado de ellos”, subrayó Peña.