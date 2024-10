Economía boliviana seriamente afectada por bloqueos de carreteras

“Lo único que están haciendo es perjudicar la distribución y logística de los productos”, señaló también Siles

Tras cuatro días de protestas por el bloqueo de carreteras en todo el país por parte de seguidores del ex presidente Evo Morales, fuentes del Gobierno afirmaron este viernes que hasta 1.500 millones de dólares en exportaciones se han visto afectados por esta medida. Además, los empresarios privados también se han quejado de los perjuicios que les ha causado la defensa populista del ex mandatario procesado por violación y trata de personas.

Las exportaciones bolivianas podrían caer de US$ 10.000 millones a por lo menos US$ 8.500 millones este año, advirtió la administración del presidente Luis Arce Catacoora. “Teníamos una proyección de exportaciones equivalentes a 10.000 millones de dólares en la actual gestión, pero con este bloqueo es altamente probable que haya una reducción a 9.000 millones u 8.500 millones de dólares y eso implica menos divisas para el país”, dijo a la prensa el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles.

Además, el Centro de Monitoreo del Comité de Seguridad Alimentaria del Gobierno mencionó pérdidas diarias que alcanzan los 191 millones de dólares. Sólo el sector industrial perdió entre US$ 80 millones y US$ 120 millones diarios, mientras que los exportadores registraron retrocesos por más de US$ 53 millones como consecuencia de la extrema medida.

En este escenario, Siles instó “a las personas que están bloqueando a levantar esta medida porque lo único que están haciendo es perjudicar la distribución y logística de los productos”.

Además de protegerle de la persecución judicial, los Evistas quieren que su líder pueda presentarse de nuevo a las elecciones, lo que está prohibido por una Constitución que establece claramente un número limitado de mandatos, que Morales ya ha superado.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), señaló que estas medidas están causando graves perjuicios a todas las actividades, especialmente al comercio interno e internacional, al transporte y a la industria. “Los daños causados por los bloqueos a una economía en crisis son devastadores y afectan con mayor severidad a los sectores productivos y a la población más vulnerable”, señaló la entidad en un comunicado.

Hasta las 15:30 del viernes, en el quinto día de la medida, se confirmaron 13 puntos de bloqueo, 11 de ellos en Cochabamba, uno en el límite de este departamento con Santa Cruz y otro en Oruro.

“Solicitamos a las entidades del Estado que, en el marco de su responsabilidad y de acuerdo a Ley, realicen los mayores esfuerzos para solucionar este grave problema, garantizando que se respeten los derechos de todos y que estas perniciosas medidas sean suspendidas a la brevedad posible”, prosigue el comunicado de la CEPB.