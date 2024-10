Chile: Subsecretario del Interior Monsalve renuncia ante acusaciones de violación

Monsalve se comprometió a demostrar su inocencia

Manuel Monsalve presentó este jueves su renuncia como subsecretario del Interior de Chile en medio de acusaciones de violación. “He sido informado en el transcurso de esta semana que existe una acusación en mi contra, de la cual desconozco los detalles”, dijo Monsalve. “No he cometido ninguna conducta constitutiva de delito”, añadió al tiempo que insistió en que el motivo de su salida no era tener ningún privilegio durante la investigación. La presunta víctima es una mujer mayor de edad que trabaja como funcionaria en la Subsecretaría del Interior.

“Tengo que garantizar, y ese es el fundamento de esta decisión, el normal funcionamiento del Gobierno”, señaló también Monsalve. “He presentado mi renuncia al Presidente de la República” porque “en el ejercicio de mi cargo como subsecretario del Interior, tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros”, explicó también.

“En el marco de esta investigación, tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla adelante y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo”, añadió tras la causa en su contra presentada por el fiscal Xavier Armendáriz el pasado 14 de octubre.

“Demostraré mi inocencia”, aunque “aún no conozco los detalles”, señaló asimismo el funcionario saliente. “Tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito”, lo que “requiere que me dedique a esta tarea por el efecto personal y familiar que tiene una denuncia de esta naturaleza”.

“Se trata de una investigación que está en curso, con diligencias ya concluidas y otras en curso”, dijo Armendáriz a los periodistas. “Lo primero que quiero dejar claro es que, para este fiscal, la posición institucional de una persona nunca ha sido un tema que tenga que ver con el resultado o el desarrollo de la investigación”, subrayó también.

Monsalve, de 59 años, es un médico con una larga trayectoria en el Partido Socialista (PS) de Chile. Antes de incorporarse a la administración del presidente Gabriel Boric Foont en marzo de 2022, fue diputado durante cuatro períodos consecutivos, entre 2006 y 2022.

El PS emitió un comunicado en el que espera que “la actuación del Ministerio Público se lleve a cabo con el máximo rigor y objetividad conforme a derecho” dado que “en Chile no existe ni puede existir privilegio procesal alguno”.