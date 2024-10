Vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña procedente del Líbano aterriza en São Paulo

El avión debía despegar de vuelta a Beirut con una nueva tripulación para llevar donaciones y traer al país a la segunda tanda de evacuados

Un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) aterrizó en la Base Aérea de São Paulo, en Guarulhos, a las 10h25 del domingo, transportando 229 brasileños evacuados del Líbano, además de 3 animales domésticos, informó la Agencia Brasil.

El KC-30 (denominación militar de un Airbus A-330) debía regresar directamente para recoger el segundo lote. El jefe de la FAB, Marcelo Kanitz Damasceno, dijo que el objetivo de la Operación Raíces de Cedro era repatriar a unos 500 brasileños a la semana. La nueva misión debe regresar a Brasil el martes por la mañana.

“Brasil es un país generoso y no tiene disputas con ningún país del mundo porque no queremos la guerra. La guerra sólo destruye. Lo que construye es la paz”, declaró el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva al recibir a los evacuados.

El avión partió de Líbano el sábado a las 13:18 (hora de Brasilia) e hizo escala en Portugal para repostar. A continuación, despegó de nuevo a las 23.56 horas de Lisboa rumbo a Sudamérica.

De los cerca de 20.000 brasileños que se cree que viven en Líbano, unos 3.000 se han dirigido a las autoridades diplomáticas para pedir ayuda ante la intensificación de las operaciones militares israelíes. En opinión de Lula, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, busca mantenerse en el poder lanzando estas ofensivas contra Hamás en Palestina y Hezbolá en Líbano.

“Saben que tuvimos una postura muy dura contra Hamás invadiendo Israel, pero también tenemos una postura muy dura contra el gobierno israelí matando niños y mujeres, sin ningún respeto por la vida humana. Ahora, [la guerra] es una forma que el presidente Netanyahu ha encontrado para mantenerse en el poder, que es vengarse de los palestinos, y ahora de Beirut”.

Para Lula, Tel Aviv “no está teniendo en cuenta la necesidad de evitar que las personas [en Beirut] sean las víctimas”. Y añadió: “Porque, normalmente, la víctima no es el que hace la guerra, es la gente inocente que no quiere la guerra; las víctimas son nuestras mujeres, nuestros niños, porque no sólo perdemos nuestras vidas, perdemos escuelas, hospitales, toda una serie de cosas que traerían tranquilidad”.

El presidente brasileño insistió en que hará todo lo posible para traer a Brasil a todos los brasileños, o libaneses que tengan parientes brasileños. “Siempre que haya un compañero, sea brasileño o pariente de un brasileño allí en el Líbano, lo buscaremos porque no dejamos a nadie atrás. Intentaremos traer a todos los que quieran venir. Que Dios los bendiga a todos. Que puedan rehacer sus vidas aquí y encontrar en Brasil la felicidad que les fue arrebatada en el Líbano”, añadió, al tiempo que destacó la importancia de la cultura árabe para Brasil.

“Sabéis que aquí hay unos 8 ó 9 millones de árabes. Probablemente hay más libaneses viviendo en Brasil que en el propio Líbano”, subrayó Lula. El presidente recordó que los libaneses ayudaron a construir São Paulo y “tienen mucha responsabilidad en lo que somos”.

En este escenario, el gobierno brasileño anunció que donará al Líbano 20.000 jeringuillas con agujas y 4.000 agujas individuales en el vuelo de regreso a Beirut. La donación responde a una petición realizada por la embajada libanesa en Brasilia el 23 de septiembre.

En 2023, Brasil realizó donaciones humanitarias de medicamentos, inmunizantes y material sanitario a varios países, entre ellos Bolivia, Cabo Verde, Cuba, Libia, Haití, Palestina, Surinam y Turquía. En 2024, Granada, Guyana, Honduras, Paraguay, San Vicente y las Granadinas y Uruguay también recibieron donaciones sanitarias brasileñas.