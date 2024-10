Paraguay adopta horario de verano, tal vez para siempre

La adopción de GMT-3 todo el año debería ayudar a “simplificar muchas cosas”, argumentó Peña

Según el Decreto 1264 del 24 de febrero de 2014, Paraguay regresará a la Zona Horaria GMT-3 el primer domingo de octubre de cada año. Pero esta vez el cambio podría volverse permanente, ya que el presidente Santiago Peña dijo este viernes que no tenía problemas para promulgar el proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso para que el llamado horario de verano entre en vigor. “No encontramos ningún motivo para no hacerlo”, señaló el jefe de Estado.

“El domingo es el cambio de hora al horario de verano en base a esta ley, que ha sido muy debatida, no es un tema nuevo. Por supuesto, hay voces a favor y hay voces en contra”, añadió. “Creo particularmente que mantener una zona horaria durante todo el año... también ayudará a simplificar muchas cosas”, afirmó el mandatario.

La nueva zona horaria permanente será evaluada una vez implementada. “Ojalá esto no implique ningún daño, principalmente para los niños de zonas rurales que tienen que levantarse cuando muchas veces aún no sale el sol. Evaluaremos y si, obviamente, hay que volver a plantear el cambio, no hay problema”, dijo.

GMT-3 es el mismo huso horario vigente en Argentina, Chile, Uruguay y algunos estados de Brasil.