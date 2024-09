Revelan vínculos de Fernando Lugo con las FARC

Lugo no tenía claro lo que tenía que hacer como presidente, subrayó Franco

El expresidente paraguayo Federico Franco (2012-2013) dijo que Fernando Lugo (2008-2012), durante cuyo mandato se desempeñó como vicepresidente y a quien sucedió después ttras su destitución, tuvo vínculos con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En una entrevista radial, Franco mencionó una reunión entre Lugo y líderes de las FARC en Venezuela e insistió en que había fotografías que lo mostraban junto con estos grupos. “Siendo presidente recibí informes de que el presidente Lugo visitó a gente de las FARC mientras estaba en Venezuela. Hay fotos de paraguayos que estaban en el EPP que estaban en ese grupo”, dijo el exmandatario en referencia al Ejército Popular Paraguayo (EPP), de filiación marxista leninista. Sin embargo, Franco admitió que “no está probado el supuesto vínculo de Fernando Lugo con el EPP”.

Franco también criticó a Lugo por centrarse en “frivolidades” y asuntos personales, incluidas sus múltiples paternidades, en lugar de gobernar el país. También admitió haber acogido en su despacho a muchos de los hijos de Lugo durante su vicepresidencia.

Asimismo, insistió en que Lugo nunca comprendió “la trascendencia de gobernar un país” y recordó una conversación sobre un intercambio comercial en la que éste le propuso entregar soja por diésel a Venezuela, lo que Franco consideró una muestra de la falta de comprensión sobre la economía del país.

“Me dijo 'Les vamos a dar soja a cambio de diésel'”, argumentó Franco. “Le respondí que de dónde íbamos a sacar la soja si era del sector privado, que el Estado no tiene. Fue entonces cuando me di cuenta de que este señor no tenía una idea clara de lo que tenía que hacer”, subrayó Franco.