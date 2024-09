Candidato a alcalde de São Paulo golpea a rival con una silla durante debate televisivo

“Es uno de los momentos más absurdos de la televisión brasileña, especialmente en los debates”, explicó el moderador Leão Serva

El candidato a la alcaldía de São Paulo en representación del Partido Socialista Democrático (PSDB), José Luiz Datena, golpeó con una silla a su rival Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista (PRTB), durante un debate de campaña y el video del incidente se volvió viral. El atacante fue removido del escenario y la víctima necesitó ayuda médica.

La tensión había aumentado durante el enfrentamiento verbal hasta el punto de que el representante PRTB estalló cuando Marçal le acusó de no ser lo suficientemente hombre “para hacer eso; tú no eres un hombre”, insistió, provocando así la reacción no verbal por la que Datena tomó la silla de la también contendiente Marina Helena, del Partido Novo, y la estrelló sobre el cuerpo de Marçal.

En ese momento la transmisión de TV Cultura fue interrumpida. “Es uno de los momentos más absurdos de la televisión brasileña, especialmente en los debates”, explicó el moderador Leão Serva.

El incidente se convirtió en el tema del día este lunes en la ciudad más grande de Sudamérica, dado que los episodios de violencia física o verbal suelen llamar mucho la atención. En cualquier caso, la percepción de los votantes dependerá de cómo se controle la narrativa en las próximas semanas, ahora que los paulistas podrían reconsiderar sus puntos de vista. A pesar de la reacción física, Datena aún puede ser coonsiderado como víctima después de haber sido insultado, por lo que el episodio aún podría jugar a su favor. No se esperan sanciones por parte de las autoridades electorales. Sin embargo, aún podrían surgir acciones civiles o penales.