Final feliz para la misión Polaris Dawn

La misión detrás de la primera caminata espacial realizada por un astronauta no profesional se completó este domingo cuando la cápsula Dragon de la misión Polaris Dawn de SpaceX amerizó frente a la costa de Florida.

La tripulación formada por las ingenieras Anna Menon y Sarah Gillis, el piloto Scott Poteet y el capitán de la misión Jared Isaacman -el multimillonario que financió la expedición- fue rápidamente rescatada y sometida a un chequeo médico a bordo de un barco antes de ser trasladada a tierra firme en helicóptero.

SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk!



“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k