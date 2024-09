Exitosa visita de dos semanas de la delegación de las Falklands a Uruguay

Tanya Lee y Virginia con el embajador británico Mal Green

Las estrechas relaciones y lazos de las Islas Falkland con Uruguay fueron nuevamente confirmadas este año por la delegación que pasó un par de semanas en el país visitando granjas, centros de investigación agrícola, además de promover el comercio, el turismo, la ciencia, la educación y el maravilloso apoyo del Hospital Británico de Montevideo.

La delegación estuvo presente en la inauguración del Pabellón Británico en la Exposición Agropecuaria de El Prado el pasado miércoles al mediodía con la presencia del Embajador Británico entrante en Uruguay, Malcolm Green y el Ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Omar Paganini, junto con amigos y simpatizantes de las Falklands.

En esta ocasión, pudo observarse un cambio considerable con respecto a ediciones anteriores en las que el gran vecino ejerció una considerable presión diplomática sobre Uruguay, así como el acoso directo de algunas personas. Esta vez prevaleció el buen espíritu, la calidez, el sentido común y el respaldo del pueblo uruguayo.

Matt Davies, Jefe del Departamento de Agricultura de las Islas, declaró: “Nuestra visita a Uruguay nos ha brindado la oportunidad de estrechar los lazos de amistad y colaboración existentes, además de dar a conocer las oportunidades que ofrecen las Falklands para el turismo y la agricultura. La primera semana la pasamos visitando una serie de granjas, instituciones de investigación agrícola y clientes de la industria de la lana”.

“Lo más destacado fue la visita al INIA, donde conocimos sus nuevos y emocionantes ensayos de pastoreo rotativo a largo plazo y comprobamos su éxito en la mejora de la productividad de los pastos autóctonos. También visitamos la planta de procesamiento de Lanas Trinidad, un importante comprador de lana de las Falkland. Esto nos dio la oportunidad de conocer mejor lo que buscan en términos de calidad de la lana, así como su inspirador trabajo en materia de sostenibilidad, gestión de residuos y agricultura regenerativa”, añadió Davies.

“En la segunda semana hemos trabajado sobre todo en el stand de la Expo Prado, que nos dio la oportunidad de presentar las Falklands al público uruguayo. Incluso me permitieron ser Stanley el Pingüino durante un par de horas, lo que fue muy divertido. La visita a los Colegios Británicos para hablar con los niños sobre la vida en las Falklands y nuestro entorno natural fue otro de los puntos fuertes de la segunda semana. La relación con Uruguay es estratégicamente importante para las Falklands en muchos aspectos y fue encantador ver la curiosidad y el calor que sienten por nuestro país. Este apoyo puede suponer retos diplomáticos para Uruguay, por lo que estas visitas e intercambios son increíblemente importantes para mantener y reforzar esos vínculos”, prosiguió.

Amanda Curry Brown, Directora de Política, Economía y Servicios Corporativos, declaró: “Tras mi llegada el lunes, me uní a la delegación en Ceprodih para conocer mejor la formación y los servicios que ofrecen para empoderar a las madres y sus familias. Tuve el honor de entregar una donación en nombre del Gobierno de las Islas Falkland para apoyar esta importante labor. También me he reunido con el nuevo Embajador británico y el equipo de la Embajada para informarles sobre las Falkland y hablar de todas las formas en que trabajamos juntos, desde facilitar las evacuaciones médicas hasta el programa anual de diplomacia pública. También fue un privilegio tener la oportunidad de visitar el Hospital Británico y conocer a una pequeña parte del equipo que atiende a los pacientes de las Falklands”, sostuvo.

Jackie Clarke, otrora asistente de Agricultura para el DoA que actualmente trabaja con Tanya Clarke (WoolCo.) dijo: “He disfrutado mucho de mi estancia en Uruguay. La primera semana salimos a visitar todos los lugares que pudimos. Algunos de mis favoritos fueron Cabaña San Jośe donde nos mostraron su impresionante ganado Angus; Trinidad y su impresionante planta de procesamiento de lana y producción sustentable de agua; INIA Glenco, donde obtuvimos un tour de los estudios que están llevando a cabo sobre su manejo de pastoreo seguido de un tour de Magnolia, otra de sus granjas y estudios de investigación que están haciendo con las emisiones de carbono”. El visitante isleño destacó asimismo el establecimiento “La Soledad, dirigido por una señora llamada Gabriella, donde pudimos visitar su increíble granja y escuchar su encantadora historia de cómo llegó a donde está ahora. El viernes 6 comenzó la Expo Prado y ha sido muy agradable hablar con el público de Uruguay y hablarles de nuestro hogar”.