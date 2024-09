Presidente boliviano explica razones de la crisis actual

Arce responsabilizó al gobierno de Evo (en el que se desempeñó como ministro de Economía) de la crisis que enfrenta la actual administración

El presidente boliviano, Luis Arce Catacora, explicó durante una aparición televisiva que la menor producción de petróleo y gas ha llevado al país a su actual situación económica, lo que ha resultado en la falta de combustible para el consumo interno y de dólares estadounidenses para las transacciones de comercio exterior.

Para Arce, Bolivia necesita reducir su dependencia de los mercados externos, donde “la demanda de combustibles ha aumentado, al igual que los precios”. También recordó que en 2014 su país produjo 18,6 millones de barriles de petróleo frente a 8,6 millones en 2023. De ahí que Bolivia produzca sólo el 44% de la gasolina y el 14% del diésel que consume.

En cuanto al gas natural, en 2014 la producción de Bolivia alcanzó los 17.608 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), contra 8.062 MMmcd en la actualidad, obligando al país a sufrir las consecuencias de “lo que no se hizo hace siete años”. Asimismo, Arce destacó el giro de Bolivia hacia la producción de biocombustibles con la esperanza de producir el 90% de la demanda interna para 2026.

El mandatario también subrayó el “boicot” parlamentario contra su gestión cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazó aprobar préstamos por más de mil millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento y el Banco Mundial, entre otras agencias de crédito, para explotar aún más los recursos naturales recién descubiertos, como el megacampo Mayaya X-1 en el departamento de La Paz, que se cree que tiene un potencial de 1,7 billones de pies cúbicos.

“El problema de la falta de dólares y de combustibles radica, en primer lugar, en que no se atendió a la nacionalización, no se hicieron inversiones en exploración, lo que ha generado una caída en la producción de hidrocarburos, lo que nos ha hecho dependiente de las importaciones”, explicó Arce.

Por muy preciso que haya sido, los ex presidentes Carlos Mesa y Janine Áñez insistieron en que no tenía sentido criticar la administración de Evo Morales en la que el propio Arce fue Ministro de Economía.

“Después de su mensaje vacío y repetitivo, es evidente que (Arce) no tiene ningún plan ni idea para enfrentar la crisis que él mismo provocó junto a Evo Morales y sus gobiernos de incapacidad, corrupción e irresponsabilidad”, argumentó Mesa. “Bolivia debe prepararse para una etapa de muchas dificultades con un gobierno que ya no puede ofrecer soluciones ni salidas, y que terminará hundiéndose en sus mentiras. Vamos a lograr que no se repita este período oscuro de Morales y Arce, que nos ha llevado a la peor crisis económica, moral y política”, añadió.

“El ex ministro de Evo Morales y actual presidente de Bolivia cree que todos somos estúpidos y comemos espejos”, subrayó Áñez. “Quiere parecerse a Colón descubriendo América y es corresponsable de casi dos décadas de despilfarro de recursos e inversiones“, añadió, al tiempo que subraryó que el socialismo había gastado esos recursos ”como si les hubiera tocado la lotería”.