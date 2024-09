Uruguay celebra apoyo argentino a negociaciones unilaterales de países del Mercosur

“Siempre es mejor ir todos juntos”, dijo Paganini. Pero si eso no es posible, las negociaciones deben emprenderse “individualmente o con los países que puedan”, añadió

El Gobierno uruguayo del presidente Luis Lacalle Pou ha encontrado en la Argentina de Javier Milei el socio que anhelaba dentro del Mercado Común del Sur para despejar el camino a que los miembros del bloque busquen unilateralmente alianzas comerciales con otros países o grupos regionales. En este escenario, el canciller Omar Paganini celebró este miércoles el aval de Buenos Aires para flexibilizar el Mercosur.

“Venimos trabajando con Argentina en estos temas. En este sentido, Uruguay ya ha expresado desde el inicio de nuestra gestión el deseo de que el Mercosur sea más abierto, que genere más acuerdos comerciales con el mundo”, dijo Paganini tras una reunión de los ministros de asuntos exteriores del bloque. Para Paganini, el Mercosur avanza hacia una mayor apertura. “Estamos dando pasos hacia una mayor apertura”, insistió. “El Mercosur debe abrirse más, generar más acuerdos comerciales con el mundo”, señaló también.

Bajo el mandato de Lacalle Pou, Montevideo ha insistido en que si no era factible expandir los negocios bajo el paraguas del Mercosur, entonces se debería hacer “individualmente o con los países que puedan”, explicó también Paganini. Sin embargo, “siempre es mejor ir todos juntos”, admitió. En cuanto a la posibilidad de un acuerdo efectivo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, Paganini subrayó que “ojalá ahora haya luz verde o fumata blanca”. El TLC entre la UE y el Mercosur negociado durante más de dos décadas y firmado en 2019 aún no ha sido ratificado después de que varios parlamentos de Europa objetaran algunas de sus disposiciones, en particular las vinculadas a normas de producción respetuosas con el medio ambiente.

“Argentina ha expresado su acuerdo con esta posición en el sentido de la flexibilidad”, agregó. “Por supuesto, también tenemos que conseguir que los demás socios sean flexibles”, señaló pensando en Brasil, Paraguay y Bolivia. Brasil y Paraguay aún esperan analizar el tema en la próxima cumbre del Mercosur, en diciembre. Antes de eso, “hay que avanzar”, insistió Paganini.

En Buenos Aires, la canciller Diana Mondino dijo en un comunicado que durante la reunión del lunes en Montevideo a pedido de Uruguay, que ejerce actualmente la presidencia rotativa del bloque, se había presentado “una propuesta para la aplicación secuencial de distintas modalidades de negociación más flexibles con terceros países o grupos de países”.

“Argentina propone entonces que aquellos miembros del bloque dispuestos a abrir nuevos mercados puedan iniciar negociaciones en forma individual o plurilateral”, prosiguió el Palacio San Martín al abordar la posibilidad de “una propuesta para la aplicación secuencial de distintas modalidades de negociación, más flexibles, con terceros países o grupos de países”. Mondino también señaló que “las negociaciones podrán iniciarse bajo esta tercera modalidad, y los Acuerdos que se firmen estarán abiertos a la adhesión de los demás Estados Parte”.