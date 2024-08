De Moraes congela cuentas de Starlink para cobrar multas a X

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre De Moraes congeló este jueves las cuentas del proveedor de internet satelital Starlink para garantizar los pagos de las multas que impuso a la plataforma de social X, informó la Agencia Brasil. Tanto X como Starlink son propiedad del magnate de origen sudafricano Elon Musk, que ha calificado en varias ocasiones al magistrado de “dictador”.

De Moraes había impuesto estas sanciones económicas a la red antes conocida como Twitter por no atender su petición de cerrar las cuentas de usuarios investigados -a saber, el senador Marcos do Val, entre otros- y por no presentar datos sobre ellos. Starlink presta servicios de Internet a zonas rurales del país y tiene contratos con organismos públicos como las Fuerzas Armadas y los tribunales electorales. La última sentencia se produjo un día después de que De Moraes diera 24 horas a Musk para nombrar un nuevo representante legal de X en Brasil. El 17 de agosto, Musk anunció el cierre de la sede de la empresa en Brasil y acusó a De Moraes de amenazarle.

Starlink dijo el jueves que impugnará la decisión de De Moraes sobre las cuentas bancarias de la compañía. “La orden se basa en una determinación infundada de que Starlink es responsable de las multas impuestas contra X. Fue emitida en secreto y sin dar a Starlink el debido proceso garantizado por la Constitución brasileña. Tenemos la intención de abordar el asunto legalmente”, argumentó la empresa.

El plazo dado por De Moraes para nombrar un nuevo representante legal de X finalizó a las 20.07 horas del jueves y, como era de esperar, no se cumplió. En este escenario, el siguiente paso sería suspender la red social en el país, para lo que aún no hay un término. X afirmó en un comunicado que no acatará las “decisiones ilegales” del juez, que pretenden “censurar” a los “adversarios políticos” de De Moraes.

“Cuando intentamos defendernos en los tribunales, el ministro amenazó con detener a nuestro representante legal en Brasil. Incluso después de su dimisión, congeló todas sus cuentas bancarias. Nuestras impugnaciones contra sus acciones manifiestamente ilegales fueron rechazadas o ignoradas. Los colegas del Ministro Alexandre De Moraes en el Tribunal Supremo no pueden o no quieren enfrentarse a él”, subrayó X al tiempo que anunció que revelaría las decisiones confidenciales del juez contra la empresa. X “no cumple órdenes ilegales en secreto”, subrayó la compañía.

“No insistimos en absoluto en que otros países tengan las mismas leyes de libertad de expresión que Estados Unidos. La cuestión fundamental que está en juego aquí es que el juez Alexandre De Moraes está exigiendo que violemos las propias leyes de Brasil. Sencillamente, no lo haremos”, añadió X.