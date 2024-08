Legisladores oficialistas argentinos siguen abandonando el barco libertario

Paoltroni cuestionó el manejo demasiado discrecional de los fondos por parte de Milei en detrimento de los más necesitados

Un día después de la salida de la diputada Lourdes Arrieta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja, el formoseño Francisco Paoltroni fue expulsado este miércoles de la bancada de ese partido en el Senado alegando “diferencias irreconciliables”, lo que corroboraría que una alianza construida a las apuradas para avalar la candidatura presidencial de Javier Milei no se logró sin fisuras

La destitución de Paoltroni fue firmada por los senadores de LLA Bartolomé Abdala, Vilma Bedia y Juan Carlos Pagoto, mientras que Ivana Arrascaeta y Bruno Olivera Lucero avalaron la iniciativa vía correo electrónico. Abdala es, además, el presidente provisional de la Cámara, y por ende sustituye a la vicepresidenta Victoria Villarruel en caso de ausencia ocasional. Es también el segundo en la línea sucesoria a la Casa Rosada.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nuestro carácter de integrantes del bloque de senadores de La Libertad Avanza a los efectos de solicitar la expulsión de nuestro bloque del senador nacional Francisco Manuel Paoltroni en virtud de diferencias irreconciliables”, rezaba una nota del bloque de LLA a Villarruel.

Paoltroni había sido muy crítico con los gastos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) de Milei por 100.000 millones de pesos (unos 74 millones de dólares al cambio no oficial), al tiempo que anunció su decisión de vetar cualquier mejora en las remuneraciones jubilatorias. Paoltroni también se opuso a que Milei eligiera al juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema. El magistrado necesita ahora el visto bueno del Senado para ser confirmado en el máximo panel del Poder Judicial.

“¿Cómo no hay plata para los jubilados y sí para la SIDE? ¿Con qué cara miro a un abuelo en Formosa? Voy a la panadería, me agarra un abuelo y me pregunta '¿Nos van a aumentar el sueldo?', y yo le digo 'No, no hay plata'. Y para [el asesor presidencial multitarea] Santiago Caputo hay 100.000 millones de pesos para que los maneje discrecionalmente ¡y sin dar explicaciones!”, dijo Paoltroni en una entrevista radial.

Además, el organismo gubernamental encargado de la salud de los jubilados (PAMI) decidió en los últimos días reducir la lista de medicamentos entregados gratuitamente, además de recortar el porcentaje de cobertura en otros fármacos recetados.

Para agravar el desprestigio de LLA, este miércoles fue detenido en la ciudad de Loreto, provincia de Corrientes, el diputado provincial libertario de Misiones Germán Kiczka, quien había sido encontrado en posesión y distribución de pornografía infantil. Se temía que Kiczka, sobre quien Interpol había emitido una alerta roja, hubiera escapado a Brasil, Paraguay o incluso España. El hermano de Kiczka, Sebastián, también es buscado por el mismo delito.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la detención de Kiczka: “Diputado pedófilo adentro”, publicó en las redes sociales. “Estos desviados mentales la van a pagar”, agregó.