Pasajero pierde vuelo de Voepass por tomar café

“Él estaba haciendo su trabajo y me salvó la vida”, dijo el sobreviviente a la televisión local (Foto captura TV)

El pasajero Adriano Assis se retrasó tomando café y perdió la llamada a embarque del vuelo de Voepass Linhas Aéreas que se estrelló a unos 89 kilómetros de su destino final en el Aeropuerto Internacional Guarulhos de Sao Paulo. Por tanto, el número total de víctimas se corrigió a 61 (57 pasajeros y 4 tripulantes) en lugar de 62.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó tres días de duelo nacional “en memoria de las 61 víctimas del trágico accidente aéreo” tras confirmarse que no hubo supervivientes.

El ATR-72 biturbohélice había salido de Cascavel, en el estado de Paraná, pero entró en espiral descendente en una zona densamente poblada de la ciudad de Vinhedo, en el estado de Sao Paulo. Fácilmente podría haber impactado una de las casas a pocos metros del lugar de la caída.

Maaaaaano!



Acabou de cair uma porra de um avião aqui em Vinhedo !!!



Que merdaaaaaaa!!! pic.twitter.com/zFdmRR3uEs — Cayiito Gr (@cayiito_gr) August 9, 2024

El superviviente tuvo una discusión con el personal de la aerolínea porque se le negó el embarque después de la hora de cierre. Todavía estaba en el aeropuerto esperando tomar otro vuelo cuando escuchó la noticia y terminó abrazando al hombre con el que había tenido una amarga discusión una hora antes. “Él estaba haciendo su trabajo y me salvó la vida”, dijo el sobreviviente a un equipo de televisión local.

Mientras tanto, Nathalie Cicari, vecina del lugar donde cayó el avión, dijo que solo tuvo tiempo para agacharse y rezar. “Fue aterrador. Estaba almorzando, escuché un ruido muy fuerte y muy cerca de mí, pensé que era un dron, pero mucho más alto”.

IMÁGENES SENSIBLES: 62 MUERTOS TRAS CAÍDA DE AVIÓN EN SAN PABLO, BRASIL



Un devastador accidente aéreo ha dejado 62 personas fallecidas después de que un avión de pasajeros se estrellara en la ciudad de Vinhedo, San Pablo, Brasil.



Entre las víctimas se cuentan 4… pic.twitter.com/xEcYm9SPEC — ITR Oficial (@ITROriginal) August 9, 2024

“Salí al balcón y vi el dron dando vueltas. En segundos me di cuenta de que no era un movimiento normal para un avión. Solo me dio tiempo para agacharme y como hacen en las películas, rezar. Fue entonces cuando escuché el gran ruido de la caída”, añadió.