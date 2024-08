Falklands: gobierno ya negocia con nuevo contratista para el puerto nuevo

KML son especialistas en servicios marinos y operaciones en zonas costeras, de alta mar y con una vasta experiencia desde energías renovables a obras marinas civiles

El gobierno de las Islas Falkland ya se encuentra en negociaciones con la empresa KML Ltd, un contratista de obras marinas basada en el Reino Unido, para que se haga cargo del contrato que recientemente se finiquitara con Harland and Wolff de Belfast, relativo al proyecto de reemplazo del puerto comercial de las Islas.

El legislador electo y con responsabilidad en Servicios Comerciales, MLA Mark Pollard comentó al semanario Penguin News que dicha empresa “ha estado involucrada en este tipo de desarrollos hace ya largo tiempo, pero al momento no puedo contarles mucho más sobre el asunto...”

En cuanto al tema con Harland & Wolff, se anunció que tras un proceso detallado de revisión, el gobierno de las Islas ha decidido finalizar seguir avanzando en negociaciones contractuales con dicha empresa pues, “a pesar de negociaciones productivas, el gobierno de las Islas y Harland & Woff no pudieron lograr una posición comercial mutuamente aceptable.”

MLA Pollard admitió que no fue una decisión fácil porque “esencialmente ellos tienen dificultades y hay puestos de trabajo en riesgo, hay personas en riesgo y queríamos brindarles toda oportunidad posible de certeza financiera, pero al final no lo logramos y además debemos pensar en la gente de las Falklands y el proyecto tan importante para las Falklands.”

Se le preguntó a MLA Pollard si el desenlace estuvo vinculado al hecho que la empresa no pudo obtener el respaldo del nuevo gobierno laborista en Reino Unido. Pero el legislador explicó que no era necesariamente el caso, recordando que la empresa tampoco logró un respaldo del anterior gobierno conservador. Y dijo que aunque hubieran contado con esa promesa, “no estoy seguro nos hubiera brindado a nosotros la seguridad para un proyecto con una inversión capital del monto que está en juego, sobre todo si están presentes temas de esa naturaleza; no sea que a mitad del proyecto nos encontramos con que hay aún otro asunto, y ese era el problema que teníamos muy presente. Les hicimos muchas preguntas y les dimos mucho tiempo también para que nos contestaran, pero no logramos la satisfacción que esperábamos en los asuntos planteados.”

El gobierno de las Islas tampoco tenía un contrato con la compañía, por tanto no hubo tarifas a pagar, tan solo algunos honorarios legales y asesoramiento, “pero nada mayor en materia de costos”

MLA Pollard confirmó que el gobierno permanece comprometido a completar en tiempo y forma el proyecto del nuevo puerto y reemplazo de la vieja estructura, incluyendo los lanchones, pasarelas y calles de acceso a cumplirse no más allá de fines del 2027.

“A pesar del traspié, permanecemos enteramente comprometidos a la construcción del puerto y continuaremos a avanzar el proyecto. Si bien este acontecimiento ha resultado desafortunado, confiamos en nuestra senda hacia adelante, y esperamos poder cristalizar este proyecto vital, tan importante para el futuro de nuestra actividad económica.”

El gobierno de las Islas Falkland ya se encuentra en negociaciones con la empresa KML Ltd, un contratista de obras marinas basada en el Reino Unido, para que se haga cargo del contrato que recientemente se finiquitara con Harland and Wolff de Belfast para el proyecto de reemplazo del puerto comercial de las Islas.

El legislador electo y con responsabilidad en Servicios Comerciales, MLA Mark Pollard comentó al semanario Penguin News que dicha empresa ha estado involucrada en este tipo de desarrollos hace ya largo tiempo, pero al momento no puedo contarles mucho más sobre el asunto...“

En cuanto al tema con Harland & Wolff, se anunció que tras una proceso detallado de revisión, el gobierno de las Islas ha decidido finiquitar seguir avanzando en negociaciones contractuales con dicha empresa pues, ”a pesar de negociaciones productivas, el gobierno de las Islas y Harland & Woff no pudieron lograr una posición comercial mutuamente aceptable.“

MLA Pollard admitió que no fue una decisión fácil porque ”esencialmente ellos tienen dificultades y hay puestos de trabajo en riesgo, hay personas en riesgo y queríamos brindarles toda oportunidad posible de certeza financiera, pero al final no lo logramos y además debemos pensar en la gente de las Falklands y el proyecto tan importante para las Falklands.“

Se le preguntó a MLA Pollard si el desenlace estuvo vinculado al hecho que la empresa no pudo obtener el respaldo del nuevo gobierno laborista en Reino Unido. Pero el legislador explicó que no era necesariamente el caso, recordando que la empresa tampoco logró un respaldo del anterior gobierno conservador. Y dijo que aunque hubieran contado con esa promesa, ”no estoy seguro nos hubiera brindado a nosotros la seguridad para un proyecto con una inversión capital del monto que está en juego, sobre todo si están presentes temas de esa naturaleza, y a mitad del proyecto nos encontramos con que hay aún otro asunto, y ese era el problema que teníamos muy presente. Les hicimos muchas preguntas y les dimos mucho tiempo también para que nos contestaran, pero no logramos la satisfacción que esperábamos en los asuntos planteados.“

El gobierno de las Islas tampoco tenía un contrato con la compañía, por tanto no hubo tarifas, tan solo algunos honorarios legales y asesoramiento, ”pero nada mayor en materia de costos“

MLA Pollard confirmó que el gobierno permanece comprometido a completar en tiempo y forma el proyecto del nuevo puerto y reemplazo de la vieja estructura, incluyendo los lanchones, pasarelas y calles de acceso a cumplirse no más allá de fines del 2027.

”A pesar del traspié, permanecemos enteramente comprometidos a la construcción del puerto y continuaremos a avanzar el proyecto. Si bien este acontecimiento ha resultado desafortunado, confiamos en nuestra senda hacia adelante, y esperamos poder cristalizar este proyecto vital, tan importante para el futuro de nuestra actividad económica.”