Lula coloca piedra fundamental del Centro Espacial de Chile

“Hoy no hay actividad que no requiera infraestructura espacial”, subrayó Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, colocó este martes la piedra fundamental del proyectado Centro Espacial de Chile en la Base Aérea de Cerrillos en Santiago durante una ceremonia a la que también asistió su colega local Gabriel Boric Font. Asimismo, ambos países firmaron un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Actividades Espaciales con Fines Pacíficos.

Según Boric, el objetivo “es acercar a Chile a un socio estratégico, como Brasil, para entrar en esta velocidad de cambio”, así como profundizar el “intercambio en actividades espaciales y así promover la investigación conjunta sobre nuestra planeta y los cambios que está experimentando.”

También se acordó que las dos naciones intercambiarían información sobre ciencia, tecnología e innovación espacial, así como datos sobre políticas, prácticas y regulaciones públicas, al tiempo que promoverían programas cooperativos de investigación y desarrollo y otras actividades en este campo.

“Los memorandos de entendimiento firmados por nuestros ministros nos permitirán explorar iniciativas conjuntas en el sector aeroespacial y en otras áreas punteras”, afirmó Lula en el segundo y último día de su gira por Chile junto a 14 ministros del gabinete y unos 200 empresarios.

Lula también aprovechó su discurso para decir que el magnate Elon Musk preferiría “colonizar Marte” antes que cuidar la Tierra, por lo que no se debe descuidar el rol del Estado.

“Para que los beneficios del desarrollo espacial sean compartidos por todos, es esencial que se fomenten dentro de marcos sólidos de políticas públicas. Los delirios de los multimillonarios que prefieren colonizar Marte antes que cuidar la Tierra no sustituyen la acción y la orientación del Estado”, argumentó. “Hoy en día no existe ninguna actividad que no requiera infraestructura espacial”, añadió, citando la importancia de abordar el cambio climático.

Lula también destacó la desigualdad en materia de investigación espacial que afecta al llamado Sur Global, por lo que los países de ese grupo deberían unir fuerzas. “La cooperación entre los países del Sur tiene el potencial de revertir las desventajas; juntos podremos multiplicar nuestra capacidad para construir nuestra propia escalera”, subrayó.

El mandatario brasileño participó este lunes en la firma de 19 tratados y diversos eventos bilaterales con Boric y otros líderes políticos y empresariales locales con quienes se analizaron oportunidades turísticas y comerciales para las pequeñas y medianas empresas.

La misión brasileña también aprovechó la ocasión para revisar “amenazas comunes” en materia de crimen organizado y se acordó cooperar en la lucha contra el tráfico de drogas, armas y personas.