Maduro convierte a WhatsApp en su nuevo enemigo

La aplicación de mensajería se utiliza para difundir contenido fascista, argumentó Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp debía “salir” de su país porque era una herramienta “utilizada por grupos fascistas” para lanzar amenazas. Hizo esos comentarios días después de cuestionar las operaciones “no reguladas” de Instagram y TikTok.

“Voy a romper relaciones con WhatsApp porque lo están usando para amenazar a Venezuela. Y luego voy a borrar mi WhatsApp de mi teléfono. Poco a poco iría pasando mis contactos a Telegram”, señaló desde las afueras del Palacio de Miraflores. “Fuera WhatsApp de Venezuela porque allí los delincuentes amenazan a la juventud, a los líderes populares”, insistió.

“Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a la oficialidad. Por WhatsApp están amenazando a cualquiera que no se pronuncie a favor del fascismo”, sostuvo también Maduro durante un evento oficialista. También invitó a la población a emprender una retirada “voluntaria, progresista y radical” de la aplicación, propiedad de la empresa estadounidense Meta junto con otras redes sociales como Facebook o Instagram.

“Y al WhatsApp le decimos: ¡WhatsApp, vete a la mierda! Deja de amenazar a las venezolanas y venezolanas. Porque es usado por delincuentes. Los delincuentes tienen chips colombianos, chilenos y gringos”, afirmó también Maduro.

El domingo, el mandatario destacó que las redes sociales se utilizan para promover la “división” entre los venezolanos y mencionó Instagram y TikTok, a las que consideró “multiplicadores del odio y el fascismo”.

“Acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, de buscar una matanza y una división de Venezuela, de traer el fascismo a Venezuela”, aseguró al tiempo que pidió “recomendaciones” al respecto a su equipo de seguridad para regular las plataformas en las que se difundieron imágenes y videos de las protestas contra su reelección, además de denuncias sobre la represión que derivó en más de 2.000 detenciones.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela dijo que Maduro había sido reelecto con alrededor del 52% de los votos frente al 43% de Edmundo González Urrutia. Pero la oposición denunció “fraude” y cuestiona estos resultados.

En línea con el discurso de Maduro, Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo: “Volveremos a la edad de piedra, si no tenemos que usar WhatsApp o TikTok, bueno, no lo usarán, pero aquí no van a derrocar al gobierno usando las redes sociales”.