¿Alberto Fernández golpeaba a su esposa?

Imágenes y videos encontrados en un celular involucrarían al expresidente argentino, aunque Yáñez se negó a presentar la denuncia

El expresidente argentino Alberto Fernández sería investigado por presuntamente golpear a su pareja Fabiola Yáñez, según datos disponibles en el teléfono celular de la exsecretaria presidencial María Cantero, donde se encontraron fotografías y videos que corroborarían estas versiones. El aparato fue requisado como parte de una investigación sobre una contratación irregular de pólizas de seguro. Según Clarín, Fernández habría cometido estas agresiones en la residencia presidencial de Olivos.

El teléfono móvil de Cantero fue incautado a principios de marzo y analizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Hay decenas de conversaciones con personas vinculadas a la investigación y con otras que no están imputadas, como es el caso de Yáñez, cuyo abogado Juan Pablo Fioribello dijo a Infobae que el tribunal se comunicó con la expareja del expresidente para preguntarle si quería presentar la denuncia, lo que ella declinó.

“Sí, efectivamente esos chats existían. Me enteré porque me contactaron desde el juzgado de Julián Ercolini sabiendo que soy abogado de Fabiola Yañez en otros casos. La querían localizar porque ella está fuera del país, ella está en Madrid. Me comuniqué. El juez y yo acordamos hacer una audiencia privada. Es un proceso de instancia privada. El juez hizo lo que tenía que hacer, se comunicó con la presunta víctima”, dijo Fioribello a Infobae.

Sin embargo, en otra entrevista, señaló a Clarín que Fernández y Yáñez tuvieron “una fuerte discusión como pareja y nada más” y negó toda “violencia física” de por medio pese a las imágenes encontradas y la supuesta descripción de Yáñez en esos chats.

Fernández y Yáñez iniciaron su relación sentimental en 2014, luego de una conferencia en la universidad a la que ella asistía. Dos años después anunciaron su compromiso a través de Instagram desde Francia. Cuando Fernández asumió la presidencia en diciembre de 2019, Yáñez cumplió el rol de Primera Dama.

En julio de 2021, fueron noticia por una fiesta en la residencia presidencial desafiando la cuarentena obligatoria que el propio Fernández había decretado en medio de la pandemia de Covid-19. “Mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió realizarse. Me doy cuenta de que no debió haberse hecho y lamento que haya sucedido”, reconoció Fernández un mes después. El 11 de abril de 2022 nació su hijo Francisco Fernández.

Yáñez vive en España, donde se dice que grabó un documental llamado “Fabiola, la verdad”.