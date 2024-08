Canciller argentina reconoció la victoria de González Urrutia

A pesar de la publicación de Mondino en X, Buenos Aires pospondrá una declaración hasta que se garantice la seguridad de los solicitantes de asilo

La ministra argentina de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, afirmó que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Venezuela. “Sin ninguna duda, es el legítimo ganador y Presidente electo”, subrayó en X en desafío al anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas asegurando que había triunfado el oficialista Nicolás Maduro.

Mondino también cuestionó la demora del oficialista CNE en dar a conocer las actas de cada mesa electoral. Su mensaje llegó después de que el personal diplomático argentino desalojara la Embajada en la capital venezolana, donde quedaron seis opositores asilados bajo la custodia de las autoridades brasileños que ahora representan los intereses de Buenos Aires.

“Maduro debe abandonar el poder”, insistió Mondino.

En Casa Rosada, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, señaló que “en el mundo no puede haber un dictador gobernando a un pueblo. No puede ocurrir y lamentablemente es lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace mucho tiempo”.

“Hay unas nuevas elecciones fraudulentas, pero el chavismo lleva muchos años destruyendo Venezuela. El chavismo ha expulsado a millones de venezolanos de su tierra y ha empobrecido al 90% de su población”, añadió.

El Gobierno de Maduro es “un Gobierno dictatorial que hoy el pueblo venezolano decidió rechazar” y, por tanto, “debe dar un paso al costado”, subrayó también Adorni. A su juicio, la “ventaja en votos que tuvo la oposición es abrumadora”.

Perú y Estados Unidos también han reconocido la victoria de la oposición a través de sus respectivos jefes diplomáticos.

A pesar del anuncio de Mondino, el asesor presidencial Santiago Caputo habría pospuesto la declaración final de Buenos Aires sobre los resultados de las elecciones en resguardo de la seguridad de los asilados, según TN.

“Hasta que no saquemos a los asilados que están en nuestra embajada, no vamos a hacer ningún pronunciamiento institucional. El Gobierno pretende que González sea presidente, pero no nos parece prudente entorpecer la operación. El tuit [de Mondino] fue un error”, señaló un funcionario no identificado citado por TN.

Según el medio, la Cancillería argentina estaba trabajando con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para retirar a los asilados por vía aérea.

Milei, quien en un principio validó el mensaje de Mondino, también estaría planeando una cumbre en Argentina con los presidentes de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay para analizar la crisis venezolana.