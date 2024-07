Boric: La victoria de Maduro en las presidenciales de Venezuela es “difícil de creer”

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, declaró el presidente de izquierda

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó el lunes serias dudas sobre la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, que declararon ganador al actual mandatario, Nicolás Maduro. Boric enfatizó que su gobierno no reconocerá ningún resultado que no pueda ser verificado a través de procesos transparentes.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, declaró el presidente de izquierdas, haciendo hincapié en la necesidad de una total transparencia. “La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, ha señalado.

El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 29, 2024

La postura de Chile refleja una preocupación internacional más amplia sobre la credibilidad del proceso electoral en Venezuela. Las elecciones se han visto empañadas por acusaciones de irregularidades, y los críticos argumentan que el control del gobierno sobre instituciones clave socava la imparcialidad de la votación.

El ministro de Asuntos Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, reforzó esta postura y ha aclarado que se abstendrán de reconocer cualquier resultado que no sea verificable porque creen “que es importante esperar la opinión de los observadores internacionales, así como el examen de todas las actas, que deberán ser revisadas por la oposición”.

La polémica se centra en las denuncias de fraude electoral y exclusión de candidatos de la oposición. En particular, María Corina Machado, una destacada figura de la oposición, fue inhabilitada para presentarse, lo que muchos creen que fue un movimiento estratégico del gobierno de Maduro para eliminar la competencia.

Los observadores internacionales han pedido una revisión exhaustiva del proceso electoral. La exigencia de transparencia aumenta por la presencia de millones de venezolanos que han huido del país, muchos de los cuales critican al gobierno de Maduro por su gestión de la crisis económica y política de la nación.

La reacción de la comunidad internacional será fundamental en los próximos días, mientras siguen creciendo los llamamientos a un proceso electoral transparente y creíble. La legitimidad del gobierno de Maduro depende no sólo de la aceptación nacional, sino también del reconocimiento internacional, que queda en entredicho tras estos polémicos resultados electorales.