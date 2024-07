Milei acude a Juegos de París entre rumores de distanciamiento con la vicepresidenta

Milei fue abucheado y aplaudido en el Teatro Colón

El presidente argentino, Javier Milei, viaja a París para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024, dejando a la vicepresidenta Victoria Villarruel al frente del Ejecutivo en medio de crecientes rumores de que las cosas entre ambos no están nada bien.

A principios de esta semana, el periodista Jonathan Viale, conocido por ser cercano a Milei y asiduo visitante con múltiples entradas sin motivo oficial en la Residencia de Olivos, aseguró que Milei y Villarruel no se hablan. También recordó que Milei acostumbraba despedir a todos los que no se hacían eco del discurso oficial hasta la más mínima coma, pero que el mismo proceso no se aplicaría a Villarruel, que había sido electa y no designada.

El punto de no retorno habría sido la publicación en las redes sociales por parte de Villarruel de una defensa del futbolista internacional Enzo Fernández, muy criticado por su cántico supuestamente homófobo y racista, que enfureció a las autoridades francesas y obligó a la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, a gestionar algún tipo de disculpa al día siguiente en la Embajada, apenas unos días antes del viaje presidencial.

Villarruel siempre se ha negado a retractarse e insistió este martes desde la Fiesta del Poncho en Catamarca en que sólo “quería defender a la selección argentina y al pueblo argentino”. También dijo que no había prestado atención a las interpretaciones que se sucedieron.

Contradiciendo las declaraciones de Viale, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que no hubo desavenencias “de ningún tipo” entre Milei y Villarruel, pero insistió en que el posteo de la vicepresidenta ocasionó un “ruido mediático que no debería haberse generado”.

“No se puede generar un conflicto diplomático por un tema deportivo”, había dicho el presidente Milei en una entrevista televisiva. “Pero bueno, ya está solucionado, Karina lo arregló”, añadió el mandatario.

La crisis libertaria



Para agravar la crisis del partido gobernante, el senador libertario Francisco Paoltroni subrayó que fue un error de Milei desautorizar a una vicepresidenta en ejercicio. En Buenos Aires, allegados a Villarruel responsabilizaron a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo del deterioro de la relación entre el jefe de Estado y quien lo sigue en la línea de sucesión en caso de vacancia.

Varios analistas políticos de Buenos Aires sospechan desde hace tiempo que Villarruel podría estar barajando la idea de un ascenso en medio de un creciente descontento popular derivado de las penurias económicas tras las medidas del ministro de Economía, Luis Toto Caputo.

Se dice que el ex presidente Mauricio Macri, que apoyó la candidatura de Milei para la segunda vuelta contra Sergio Massa pero que ahora se ha distanciado de la coalición gobernante que ayudó a construir, se ha acercado a Villarruel para preguntarle si estaba preparada en caso de que Milei necesitara ser destituido.

Entretanto, el periodista Santiago Cúneo dijo en TV que “La vicepresidente es una empleada de Astiz”. Se refería al ex oficial de la Armada Alfredo Astiz, que cumple cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. Astiz también alcanzó notoriedad mundial en 1982, cuando se rindió a las tropas británicas en las islas Georgias sin disparar una sola bala.

“Que Javier Milei habló con Astiz, me lo dijo él. Que Villarruel se reunió con Astiz, soy testigo presencial”, afirmó Cúneo. “Lo que hoy tiene que entender la sociedad es que no podemos quedarnos a mitad de camino, porque estamos ante una tragedia económica y política”, añadió. Villarruel es hija de un ex oficial del Ejército y tiene estrechos vínculos con muchos de ellos del régimen de 1976-1983 que, según insinuó Cúneo, financiaron su campaña con la esperanza de un indulto presidencial.

“Villarruel nunca renunciaría antes de la caída de Milei”, agregó Cúneo. “La conspiración contra Milei se detiene en Villarruel”, subrayó al tiempo que se ofreció a comparecer ante el Congreso para dar su versión de los hechos.

Varios legisladores libertarios visitaron a Astiz y a otros detenidos con antecedentes similares. De ahí que el presidente francés Macron fuera advertido por activistas de derechos humanos de los peligros derivados de ponerse del lado del LLA sin reservas. Cúneo afirmó que otros efectuaron las visitas dado el alto perfil de Villarruel. Astiz también ha sido juzgado en rebeldía y condenado en Francia por la desaparición en 1977 de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

“Denunciamos la intención de liberar a Alfredo Astiz, responsable de la desaparición de monjas francesas durante la dictadura argentina”, advirtió la organización en una nota titulada “Francia no olvida” y publicada este martes por Sophie Thonon-Wesfreid, abogada de familiares de franceses desaparecidos en Chile y Argentina, y Jean-Pierre Hande, de la organización Franceses Desaparecidos en Argentina. Según los firmantes, “el verdadero objetivo de esta visita era, de hecho, asegurar a los condenados que sus condenas serían pronto anuladas y que serían puestos en libertad”.

Estos activistas ya denunciaron que Milei, Villarruel y “varios ministros y diputados” de La Libertad Avanza “alimentan la intención de liberar a delincuentes convictos” desde que llegaron al poder. “Ni la pompa de los Juegos Olímpicos ni razones políticas o económicas deben hacernos olvidar la exigencia de justicia de los franceses”, insistieron.

En la ópera



Antes de partir hacia París, Milei, de 53 años, asistió al famoso Teatro Colón de Buenos Aires, donde se representaba la ópera Carmen, estrenada en 1875 por su autor francés Gerges Bizet. Milei fue escoltado hasta el palco presidencial por la vedette Amalia Yuyito González, de 64 años, que en su día estuvo vinculada sentimentalmente al ex presidente Carlos Menem (1989-1999), a quien Milei considera uno de sus héroes. Era la primera salida nocturna del mandatario desde que se separó de la animadora Fátima Florez. En el teatro, fue tanto aplaudido como abucheado.