Lanzan modelo brasileño de taxi volador

La autonomía estimada es de 100 kilómetros, por lo que se limitará al transporte urbano, al menos en sus primeras fases

Una filial del fabricante brasileño de aeronaves Embraer lanzó este fin de semana en Gavião Peixoto, en el Estado de São Paulo, el prototipo a escala real del nuevo taxi volador, que fue presentado durante la 45ª edición del Salón Aeronáutico de Farnborough, en Inglaterra. Según Eve, la empresa detrás de este desarrollo, el modelo eVTOL representa un salto en la movilidad que transformará los paisajes urbanos a partir de 2026.

Mientras que “e” significa “eléctrico”, VTOL es la sigla en inglés de despegue y aterrizaje vertical, una tecnología que convierte en obsoletas las pistas de aterrizaje. Según previsiones de la empresa, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil debería certificar este vehículo en 2026, tras lo cual se espera que sea la primera opción para usuarios dispuestos a saltarse los atascos. La idea es llevar a los pasajeros del centro de la ciudad al aeropuerto en cuestión de minutos y sin emisiones de CO₂. La planta nacional de Eve empezará a funcionar en 2026, cuando se espera que comiencen las entregas del coche volador.

El aparato de Eve utiliza una configuración de despegue y crucero “con rotores dedicados para el vuelo vertical y alas fijas para la etapa de crucero sin necesidad de componentes de transición en vuelo”, se explicó. También incluye una hélice propulsada por motores eléctricos duales, lo que reduce los costes de funcionamiento y el ruido.

Mientras tanto, el modelo será sometido a innumerables pruebas de seguridad y funcionamiento. El CEO de Eve, Johann Bordais, también anunció que las pruebas de vuelo comenzarán a principios de 2025 y anticipó planes del fabricante para tener cinco prototipos más en el aire el año que viene, a modo de preparción para un modelo de preserie en proceso de certificación.

En 2022, Eve consiguió 400 millones de dólares en la NYSE de los 540 millones necesarios para el proyecto eVTOL. La empresa también recibió un préstamo de US$ 92 millones del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), así como otros US$ 94 millones de Embraer y del proveedor japonés Nidec, que han hecho que Eve sea operacional por lo menos hasta 2027, según se informó.

Se dice que Eve tiene unos 3.000 clientes potenciales, entre ellos United Airlines y Global Crossing. “Este es un paso importante que refuerza nuestro compromiso con la seguridad, la accesibilidad y la innovación”, subrayó Bordais.

“Mientras centramos nuestra atención en la preparación de una rigurosa campaña de pruebas, no sólo estaremos creando una aeronave, sino construyendo un ecosistema integral de soluciones que darán forma al futuro de la industria de la Movilidad Aérea Avanzada”, añadió.

Embraer es el tercer mayor fabricante de aviones del mundo y el líder del mercado en modelos regionales comerciales y ejecutivos. También produce modelos de defensa y agricultura. Desde su fundación en 1969, ha entregado más de 8.000 aeronaves a operadores de todo el mundo.

Fabricados en Taubaté (SP), está previsto que los primeros EVE-100 se entreguen en 2026. Según Eve Air Mobility, un trayecto en Miami (EE.UU.) que llevaría 45 minutos en coche tardaría 15 minutos con el EVE-100. La autonomía estimada es de 100 kilómetros, por lo que estará limitado al transporte urbano, al menos en sus primeras fases.