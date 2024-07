Biden renuncia y abre la puerta a un sinfín de dudas

Biden dijo que esta semana daría más detalles sobre su decisión de abandonar su candidatura a la reelección mientras muchos republicanos quieren que se vaya de la Casa Blanca de una vez

El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, sucumbió finalmente a la creciente presión y abandonó este domingo su candidatura a la reelección, que ya se había anunciado como probable para este fin de semana. El mandatario, de 81 años, apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris para hacerse con la candidatura, mientras el Partido Demócrata debate si respaldarla o celebrar algún tipo de elecciones primarias.

En cualquier caso, el anuncio del domingo suscitó las siguientes preguntas: 1. Será Harris la aspirante demócrata al expresidente Donald Trump? 2. En caso afirmativo, ¿quién será su compañero de fórmula? 3. En caso negativo, ¿a quién designará el Partido Demócrata y cómo? Las últimas encuestas muestran que sólo la ex Primera Dama Michelle Obama podría amenazar las posibilidades de Trump de volver a la Casa Blanca. 4. Por último, pero no por ello menos importante, ¿cómo se desarrollará este nuevo escenario en relación con el candidato independiente Robert F. Kennedy Jr, quien parecería no tener ninguna posibilidad contra Trump, al igual que ningún otro candidato demócrata. Pero Kennedy ostenta la tradición de su familia dentro del partido y dejaría en manos de los votantes la elección entre la vieja y conocida versión de ese movimiento político frente a una opción armada de apuro.

Al comunicar su decisión, un deteriorado Biden de 81 años destacó los “grandes progresos” logrados bajo su administración.

Su mensaje completo decía: “Conciudadanos estadounidenses, en los últimos tres años y medio hemos hecho grandes progresos como nación. Hoy, Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos hecho inversiones históricas en la reconstrucción de nuestra nación, en la reducción de los costes de los medicamentos recetados para las personas mayores y en la ampliación de la asistencia sanitaria asequible a un número récord de estadounidenses. Hemos proporcionado la atención crítica que necesitan un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Hemos aprobado la primera ley de seguridad de armas en 30 años.

Hemos nombrado a la primera mujer afroamericana para el Tribunal Supremo [Kentaji Brown Jackson]. Y se aprobó la legislación climática más importante de la historia del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy.

Sé que nada de esto podría haberse hecho sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, hemos superado una pandemia única en el siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y reforzado nuestras alianzas en todo el mundo.

Ha sido el mayor honor de mi vida servirles como Presidente. Y aunque mi intención ha sido presentarme a la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que dimita y me centre únicamente en cumplir mis obligaciones como Presidente durante el resto de mi mandato. A finales de esta semana hablaré a la nación con más detalle sobre mi decisión.

Por ahora, permítanme expresar mi más profunda gratitud a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero dar las gracias a la Vicepresidenta Kamala Harris por ser una colaboradora extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí. Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuando lo hacemos juntos. Sólo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América”.

Biden luego publicó en X que “Mis compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y centrar todas mis energías en mis deberes como Presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo”.

Biden se convierte así en el primer presidente que no aspira a un segundo mandato completo desde sus compañeros demócratas Harry S. Truman en 1952 y Lyndon B. Johnson en 1968, ambos ascendidos por tras las muertes de Franklin D. Roosevelt y John F. Kennedy, respectivamente. La última vez que un presidente ejerció un mandato único y decidió no volver a presentarse fue Rutherford Hayes en 1880.

Minutos después del anuncio de Biden, Trump dijo a la CNN que Biden sería recordado como “el peor presidente por mucho de la historia de nuestro país” y añadió que Harris sería una oponente más fácil de derrotar.

“El corrupto Joe Biden no era apto para presentarse a presidente, y ciertamente no es apto para servir - ¡Y nunca lo fue! Sólo alcanzó la posición de Presidente con mentiras, noticias falsas y sin dejar su sótano. Todos los que le rodeaban, incluido su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo era”, escribió también Trump en Truth Social. “Sufriremos mucho por su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente”, añadió.

En este escenario, el representante Richard Hudson, titular del Comité Nacional Republicano del Congreso, acusó a los demócratas de mentir al pueblo estadounidense y argumentó que si Biden no podía presentarse a la reelección, era igual de incapaz de cumplir el resto de su mandato. “Se trata de un escándalo de proporciones históricas. El presidente Biden está incapacitado, los demócratas lo sabían y mintieron al pueblo estadounidense para encubrirlo. Si Biden está mentalmente incapacitado para hacer campaña, está mentalmente incapacitado para tener los códigos nucleares”, escribió Hudson en X, donde recibió el apoyo, entre otros, del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Parecía haber un amplio consenso entre los republicanos en que Biden debería dimitir también de su actual cargo en la Casa Blanca. “Si Joe Biden no es apto para presentarse a presidente, no es apto para ser presidente. Debe renunciar al cargo inmediatamente. El 5 de noviembre no puede llegar lo suficientemente pronto”, dijo Johnson en un comunicado.

“No presentarse a la reelección sería una clara admisión de que el presidente Trump tenía razón todo el tiempo acerca de que Biden no es lo suficientemente apto mentalmente para servir como Comandante en Jefe. No hay término medio”, escribió el compañero de fórmula de Trump, el senador J.D. Vance.

RFK Jr. arremetió contra el Comité Nacional Demócrata (DNC) por “amañar” el proceso de nominación al conseguir que “una vicepresidenta monumentalmente impopular se ponga en los zapatos del presidente Biden”, argumentando que “es la forma más fácil de quedarse con el dinero”, en referencia a las normas de financiación de campañas que hacen posible la transferencia de fondos del presidente en funciones a su compañero de fórmula durante el ciclo electoral.

“Pido al Partido Demócrata que vuelva a su compromiso tradicional con la democracia y lo ejemplifique con un proceso abierto. En lugar de ungir a un candidato elegido a dedo por las élites del DNC, el partido debería utilizar encuestas neutrales para identificar al candidato que mejor pueda vencer a Donald Trump. Los delegados deberían entonces elegir a un nominado basándose en esta información”. También criticó al DNC por intentar ocultar los problemas de salud de Biden.

El hijo de un candidato presidencial asesinado y sobrino de un jefe de Estado muerto mientras ocupaba el cargo también dijo que Trump y Harris representaban “los intereses corporativos más que los intereses del público estadounidense” y admitió que estaría dispuesto a aceptar la nominación demócrata si se la ofrecieran, argumentando que es “el único candidato presidencial que puede vencer a Donald Trump”.

“Creo que en este momento es una carrera de dos hombres o dos personas. Permítanme decirlo así. Y, ya saben, estoy en la mejor posición para ganar”, subrayó.

“Elogio al Presidente Biden por dimitir. Sus dolencias fueron evidentes para cualquier observador imparcial desde el principio. Fue este deterioro progresivo -y su abandono de los principios del Partido Demócrata- lo que me impulsó a entrar en la carrera y asegurar que los votantes estadounidenses tuvieran una alternativa viable y vigorosa a Donald Trump”.

Si hubieran hecho esto desde el principio, no habría tenido que abandonar el Partido Demócrata”, escribió en X.