Milei toma medidas audaces en materia de inteligencia

Sergio Neiffert quien estara a cargo de la SIDE

El régimen libertario argentino del presidente Javier anunció que disolverá la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y restablecerá la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que estará integrada por cuatro departamentos, todos ellos dependientes directamente del jefe de Estado, según publicó la Oficina de la Presidencia (OPRA) en las redes sociales.

La SIDE tendría la misma sede y el mismo logo que tenía antes de ser remodelada bajo el kirchnerismo. Ahora se centrará en Defensa, Seguridad Interior y Tecnología a través del Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Ciberseguridad, que dependerían de la recién creada División de Asuntos Internos.

”El presidente Javier Milei ha dispuesto la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en función de los resultados obtenidos en el marco de la intervención del organismo que tuvo lugar el pasado 12 de diciembre de 2023. En su lugar, el órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) será una Secretaría de Estado“, reza el comunicado de OPRA.

”La desnaturalización del rol del organismo de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica“, continuó.

”Así, se dispone la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente directamente de la Presidencia de la Nación, que tendrá el control operativo de cuatro agencias creadas con el propósito de transformar y modernizar el sistema de inteligencia, promoviendo la excelencia y el profesionalismo en el desarrollo de sus tareas. La SIDE estará a cargo del secretario “, se anunció. Neiffert reemplazó el mes pasado a Silvestre Sívori al frente de la AFI.

”El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) tendrá entre sus funciones la recolección de información estratégica en todo el mundo, así como la cooperación con organismos de inteligencia aliados para la prevención y disuasión de amenazas a nuestro país. El SIA estará a cargo del Director Lic. Alejandro Walter Colombo“, señaló también OPRA.

”La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) tendrá a su cargo la alerta temprana y la generación de información sobre delitos federales complejos dentro del territorio nacional, así como el monitoreo de amenazas coordinadas de organizaciones criminales y terroristas. El Director de la ASN será el General [retirado de la Policía] Alejandro Pablo Cecati“.

”La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) evaluará, planificará y desarrollará soluciones para la detección y contención de ciberataques contra la infraestructura informática crítica del país, así como la capacitación del capital humano del Estado para la prevención de amenazas y brechas de seguridad. El Director de la AFC será el Dr. Ariel Waissbein“, mencionó también el Gobierno argentino.

”La Dirección de Asuntos Internos (DAI) supervisará y fiscalizará la gestión de los recursos de los organismos que operan bajo la órbita de la SIDE, y velará por el respeto legal e institucional en el ejercicio de sus competencias“, se explicó también.

”A su vez, la SIDE, como órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional, tendrá a su cargo la coordinación operativa y el control presupuestario de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependientes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa, respectivamente“, detalló además OPRA.

”Este conjunto de modificaciones en la estructura del Sistema Nacional de Inteligencia permitirá consolidar una visión estratégica y moderna, y garantizará el equilibrio entre los distintos organismos, alejando cualquier interés personal, partidario o contrario al fortalecimiento de la Patria“, finalizó el comunicado.

Además de estos cambios en materia de inteligencia, el Gobierno de Milei también planea limitar el acceso a las conferencias de prensa de Cada Rosada. ”Vamos a hacer una sala de prensa de elite“ para ”periodistas que puedan demostrar que merecen estar cerca del Presidente de la Nación“, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en una entrevista televisiva emitida durante el fin de semana.

”Estamos trabajando en una nueva resolución: vamos a hacer que sea un privilegio estar en la sala de conferencias de la Casa Rosada y un privilegio ser un medio acreditado en la Casa Rosada“, dijo Adorni al tiempo que insistió en que el principal criterio para aceptar los pedidos de acreditación será la ”excelencia“ en cuanto a la experiencia de los reporteros y el alcance del medio. ”Intentaremos que se sientan orgullosos de tener acceso a la sala de conferencias“, insistió.

Adorni reivindicó el derecho de Milei a no admitir a un determinado reportero por su nombre porque ”no toleramos la mentira, sobre todo de un periodista que hoy miente sobre una cosa y mañana te puede mentir sobre temas mucho más graves y delicados que incluso pueden poner en riesgo a la Argentina“.

”Nunca toleraremos las mentiras, vengan de quien vengan. Se pueden cometer errores, lo que no se puede hacer es mentir para perjudicar“, prosiguió el funcionario. Adorni también afirmó que los criterios propuestos eran similares a los solicitados por la Casa Blanca.

El 27 de junio, el gobierno de Milei tuvo que volver sobre sus pasos cuando lanzó la idea de reimponer la colegiación obligatoria de los periodistas, una práctica que le habría traído recuerdos de los gobiernos de facto. La Corte Suprema argentina ya dictaminó en 1985 que una iniciativa de este tipo chocaría con el derecho constitucional a la libertad de expresión.

En repetidas ocasiones, Milei ha hablado mal de los periodistas, llamándoles ”calumniadores“, ”imbéciles“ y ”envueltos” (lo que significa que recibían sobornos para recortar las noticias y adaptarlas a los intereses de alguien).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por estos ataques y pidió “tolerancia”. El 7 de junio, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió: “Mostrar hechos no es insultar. Criticar no es agredir. Cuestionar no es agredir. Debatir no es acosar. Informar y opinar no convierte a nadie en enemigo ni en mercenario”.