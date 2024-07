Policía Federal de Brasil presenta acusación contra Bolsonaro

A pesar de los últimos acontecimientos, no se pedirá la detención de Bolsonaro en un futuro próximo

La Policía Federal (PF) de Brasil acusó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro de lavado de dinero y asociación para delinquir en el intento de apropiación indebida de joyas regaladas por Arabia Saudí mientras ocupaba el cargo.

El informe de la PF será enviado al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre De Moraes, que supervisa la investigación, se explicó. El expediente sería entregado entonces a la Fiscalía para que determine si hay pruebas suficientes para procesar a Bolsonaro y a las otras once personas implicadas en el caso, entre ellas el ex ministro de Minas y Energía Bento Albuquerque, el entonces ayudante de campo de Bolsonaro Mauro Cid y los abogados Fabio Wajngarten y Frederico Wasseff.

Las autoridades saudíes obsequiaron con unas joyas a una delegación brasileña durante una visita oficial a ese país en 2021. Bolsonaro, que no estuvo en ese viaje, habría intentado vender esas joyas en Estados Unidos, pero devolvió los objetos al archivo de la Presidencia cuando estalló el escándalo.

Según peritos policiales, su valor rondaba los 5 millones de reales (900.000 dólares), algo menos de lo que informó inicialmente la prensa brasileña. Los aliados del ex mandatario consideran que no hay caso porque no hubo daño al erario público y hablan de persecución infundada.

El capitán retirado del Ejército también está bajo la lupa por haber falsificado presuntamente su cartilla de vacunación contra el virus Covid-19 para eludir restricciones de viaje. También se cree que desempeñó un papel en el asalto del 8 de enero de 2023 a las sedes de los tres poderes del Estado.

Cid ha demostrado ser fundamental para la investigación al proporcionar información a cambio de una reducción de condena.

A pesar de los últimos acontecimientos, no se solicitará la detención de Bolsonaro en un futuro próximo, se informó. Sin embargo, Bolsonaro fue inhabilitado por ocho por el Tribunal Superior Electoral (TSE) por celebrar una reunión en el Palacio de la Alvorada con embajadores y diplomáticos extranjeros durante la cual cuestionó la credibilidad del sistema electoral brasileño.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva desea a Bolsonaro “un juicio justo” y con las debidas garantías procesales. “Defiendo para él lo que defiendo para mí”, dijo a UOL.

“Deseo que tenga derecho a la presunción de inocencia, a defenderse, a ser escuchado” y que “sea juzgado correctamente”, subrayó.