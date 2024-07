Mujica y Sanguinetti anhelan un Mercosur “más flexible”

Argentina y Brasil deben entenderse para un mejor Mercosur, sostuvo Sanguinetti (der.) en el foro de Aladi junto a Mujica

Los ex presidentes José Pepe Mujica y Julio María Sanguinetti coincidieron esta semana durante sus comparecencias en el Foro Regional de Integración Solidaria de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), en Montevideo, en que los países latinoamericanos necesitan “ser más flexibles” para afrontar los problemas del mundo actual.

El “Foro Internacional de Integración Regional y Solidaria. Desafíos del Consenso de Brasilia” también trazó una hoja de ruta para un mecanismo de cooperación e intervención conjunta ante catástrofes naturales.

“Si seguimos siendo prisioneros del consenso, nos paralizaremos. Tenemos que tener cuidado de no ideologizar el sentido común y bajar a cosas concretas que la gente pueda sentir. Si entramos en 'izquierda, derecha, centro, me gusta, no me gusta, cojo o tuerto', estamos fritos”, dijo Mujica.

A su juicio, “de aquí van a salir una serie de cosas y ninguna de ellas pretende cambiar la historia, son ladrillitos de un edificio que hay que construir. Hay una multitud de cosas, muchas de las cuales ni siquiera requieren dinero, sino voluntad política”.

“Queremos pedir dos cosas a los gobiernos de las Américas: Apoyar estas instituciones que ya existen y que han sido olvidadas y presentar [algunas] propuestas. Las decisiones serán tomadas por los poderes ejecutivos”, insistió Mujica sobre el “Consenso de Brasilia” en mayo de 2023 en la capital brasileña por invitación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mujica llamó a todos los uruguayos a no dejar que se apague la llama de ese evento y a “bajar a tierra” los sueños de integración de los últimos años. También subrayó que “tener cuerpos de bomberos listos para viajar cuando un país tiene una catástrofe [era] totalmente posible y necesario en tiempos del cambio climático”.

“Uruguay ha apoyado en los últimos años la necesidad de tener un Mercosur más flexible al mundo” pero “lamentablemente el Mercosur depende de la capacidad y flexibilidad de los gobiernos para avanzar”, argumentó Sanguinetti.

“Es fundamental que cada uno asuma que el proceso de integración no puede contaminarse con ideologías artificiales que terminan arrastrando realidades que están más allá de las ideologías”, agregó.

“Hoy no es lo mismo que antes, ni el mundo ni América ni las ciudades, pero seguimos arrastrando esas fronteras. No vamos a arreglar el mundo desde acá, pero podemos hacer un poco más por nuestra región”, señaló el ex dos veces mandatario.

“Hoy el desafío es que Argentina y Brasil se entiendan”, destacó el líder colorado. En sus primeros ocho años de existencia, el Mercosur progresó “espectacularmente”, argumentó Sanguinetti. Pero luego comenzó a fracturarse debido a una ideologización equivocada y a particularidades económicas.

También admitió que estaba trabajando con Mujica para mostrar a los líderes políticos actuales lo que es la democracia: “Mostrar cómo podemos y debemos convivir y que hay cosas comunes que nos deben seguir uniendo”.

“Lamentablemente no tenemos tiempos fáciles en América Latina por las propias democracias internas y porque estos liderazgos no siempre están a la altura de lo que debería ser un proyecto político responsable”, sentenció Sanguinetti.

La Aladi fue creada en 1980 mediante el Tratado de Montevideo en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Lafta). Actualmente está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.