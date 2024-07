Bolivia llama a su embajador en Buenos Aires

La Paz también convocó al embajador argentino Marcelo Massoni para expresar su “enérgico rechazo” a las declaraciones de la Casa Rosada

El Gobierno boliviano convocó este martes a consultas a su embajador en Buenos Aires tras las acusaciones de la Casa Rosada de que el intento de golpe de Estado del 26 de junio en La Paz fue organizado por el presidente Luis Arce Catacora para mejorar su menguante imagen pública.

“Nuestro embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia, fue citado en consulta para estar presente en la sede de gobierno”, confirmó la portavoz presidencial María Nela Prada. La Cancillería boliviana también citó al embajador argentino en La Paz, Marcelo Massoni, para expresar su “enérgico rechazo a las declaraciones” del presidente argentino.

Bolivia condenó las declaraciones “hostiles e imprudentes” de la la Oficina del Presidente Javier Milei (OPRA) acerca de “la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia el miércoles 26 de junio y confirmado como fraudulento el día de la fecha.” El documento también señala que el gobierno argentino había mantenido la calma porque sabía a través de informes de inteligencia que “los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano”.

Sin embargo, en un primer momento la ministra de Relaciones Exteriores argentina, Diana Mondino, había escrito en redes sociales que “los gobiernos, buenos o malos, nos guste o no, sólo se pueden cambiar en las urnas. No se cambian con golpes de Estado violentos”. La democracia no es negociable“.

Por su parte, el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, descartó cualquier conflicto diplomático diciendo que Buenos Aires se había limitado a describir el levantamiento del general Juan José Zúñiga. El oficial del ejército afirmó que había actuado a petición de Arce para aumentar su popularidad y el expresidente Evo Morales dijo que Arce había mentido ”al mundo”.

El caso boliviano se suma al hábito de Milei de hablar mal de líderes políticos extranjeros tras sus enemistades con el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hasta el punto de que, en lugar de asistir a la Cumbre del Mercosur del 8 de julio en Asunción para evitar sentarse junto al líder del Partido de los Trabajadores, podría viajar a Brasil para un encuentro con el expresidente Jair Bolsonaro.