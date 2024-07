Milei no asistirá a Cumbre del Mercosur para evitar enfrentarse a Lula

Milei insistió en que no se retractará de sus comentarios despectivos contra Lula por pura corrección política

El presidente argentino, Javier Milei, no viajará a Asunción para la próxima Cumbre del Mercosur en la capital paraguaya el 8 de julio, en una medida para evitar verse cara a cara con su colega brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “comunista corrupto” durante su campaña el año pasado y quien insiste en que es necesaria una disculpa. La semana pasada el mandwatario argentino afirmó que no había nada de qué lamentarse y que no se retractaría por decir la verdad. La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, representará a Milei en la reunión del bloque regional.

“Las cosas que dije son ciertas. ¿Cuál es el problemas? ¿Dije que era corrupto? ¿Y no fue encarcelado por corrupción? ¿Y qué dije, comunista? ¿Y no es comunista? ¿Desde cuándo tenemos que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que no podemos decir nada a la izquierda, incluso cuando es verdad?, argumentó Milei.

El Presidente argentino enviará próximamente al Congreso un proyecto de ley por el que se reducirá a 13 años la edad mínima para que los delincuentes sean juzgados como adultos. “Si tiene conciencia de cometer un delito siendo adulto, ¿por qué no debería pagar como adulto? El que lo hace, lo paga”, dijo Milei a TN este fin de semana. ”Si les haces menos rentable el crimen, cometen menos delitos, y estamos trabajando muy activamente en eso y está funcionando. En Rosario, el crimen ha bajado un 70%“, detalló.

Además, Milei anunció que ”no habrá más cambios de gabinete“ porque ”estoy contento con mi equipo”. Pero si bien ningún ministro se irá, pronto llegará uno nuevo cuando el asesor presidencial Federico Sturzenegger preste juramento como jefe de un ministerio aún por nombrar.

También se ha informado que la administración libertaria está considerando enmiendas a la ley electoral, incluida la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas Obligatorias (PASO), además de modificaciones a las papeletas y una posible reducción de la edad para votar a 13 años, que todavía está “en estudio” según fuentes de la Casa Rosada.

Estos cambios deben ser aprobados en diciembre de este año para poder aplicarse en las elecciones parlamentarias de 2025, se explicó en Buenos Aires.