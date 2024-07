CFK: El déficit cero de los Libertarios es un invento

Milei “vive en un mundo que ya no existe”, argumentó CFK

La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015 / CFK) dijo este fin de semana durante una entrevista en el canal de streaming por Internet Gelatina, al margen de los grandes medios de comunicación, que el “superávit fiscal de la administración liberal es cada vez más inventado”.

Por lo tanto, lo que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Toto Caputo ostentan como un logro histórico sería poco menos que ficción. “El superávit fiscal es cada vez más un fraude”, enfatizó CFK en su primera comparecencia tras la aprobación parlamentaria de la llamada Ley de Bases sobre la que se dice pivota el plan económico del oficialismo.

“Las empresas energéticas piden que les paguen y las provincias no pagan nada, cero pesos; no compran alimentos; no compran medicamentos; suspendieron 3000 obras públicas y, por lo tanto, su pago, así que es trucho, pero además de trucho es insostenible”, argumentó CFK sobre el gobierno de Milei.

Al presidente “sólo lo apoya el capital, porque propone cosas insólitas, que no estarían funcionando”, explicó también CFK al referirse al llamado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con el que Milei pretende atraer a grandes capitales (en su mayoría extranjeros) en detrimento de las pymes locales. Sin embargo, CFK dejó claro que no quería que el plan de Milei “fracasara”, aunque insistió en que era necesario introducir correcciones. Queda por ver si las aplicará Milei o algún otro.

En cuanto a la política exterior de Milei, CFK subrayó que “no podemos seguir pensando que la amenaza es el comunismo, porque parece disociado de la realidad. Espero que se impongan los hechos”. Milei se aferra a “un mundo que ya no existe”, señaló CFK.

Para CFK, el principal problema de Argentina no es el déficit, sino “la falta de dólares y el endeudamiento”. Y con el RIGI no llegarán dólares en breve más allá de los que pueda aportar el sector agropecuario. “El único que piensa que el problema es el déficit es el Presidente”, le dijo también al entrevistador Pedro Rosemblat la dirigente populista que acaba de terminar un mandato como vicepresidenta el pasado 9 de diciembre de 2023, con Alberto Fernández.

“El mercado sabe sumar y sabe que hay cero dólares. El problema es la escasez y la deuda. Los vencimientos que se vienen...”, agregó al tiempo que señaló que la falta de dólares no se compensa con el superávit que Milei destaca reiteradamente.

“En momentos en que las placas tectónicas de las monedas empiezan a moverse, la gente va al oro como algo seguro. En ese mundo, no podemos seguir pensando que la amenaza es el comunismo, porque parece disociado de la realidad. Los hechos nos obligarán a ponernos en contacto con la realidad”, pronosticó también CFK. El BRICS (el grupo multinacional al que Argentina se negó a ingresar con Milei después de haber sido invitado durante el gobierno anterior) “va a empezar a dejar el dólar y los árabes ya están comerciando sin dólares”, señaló también CFK.