La industria alimentaria es la principal fuente de empleo en Brasil, según el IBGE

El Sudeste brasileño representó el 61,1% del Valor de Transformación Industrial (VTI) del país

La industria alimentaria representa el mayor número de puestos de trabajo (22,8%) en el país más grande de América del Sur, según un estudio publicado este jueves por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La industria del vestido y accesorios representó el 7% de los puestos de trabajo, y la fabricación de productos metálicos (sin incluir maquinaria y equipo), el 5,9%.

En 2022, el número de empresas industriales con uno o más empleados ascendía a 346.100, abarcando 8,3 millones de personas (un 12,9% superior al del periodo prepandemia), la mayoría de las cuales trabajaban en el sector manufacturero (97,3%). Se trató del mayor número de empresas de la serie histórica, iniciada en 2007. .

En cuanto a la mano de obra, el porcentaje se mantuvo estable desde 2013, cuando el 97,5% de la fuerza laboral estaba empleada en la manufactura y el 2,5% en la minería. Estos negocios generaron ingresos netos por ventas de R$ 6,7 billones (US$ 1,2 billones), de los cuales R$ 436,8 mil millones (US$ 79,4 mil millones) provinieron de las industrias extractivas y R$ 6,2 billones (US$ 1,13 billones) de las Industrias Manufactureras. La producción de alimentos creció 3,6 puntos porcentuales (del 18,9% al 22,5%), mientras que la fabricación de vehículos de motor, remolques y repuestos cayó del 11,3% en 2013 al 7,9% en 2022.

La industria brasileña generó R$ 2,5 billones en Valor de Transformación Industrial (VTI) en 2022. El Sudeste tuvo una participación del 61,1% del VTI, el nivel más alto en diez años. Las cinco principales actividades industriales acapararon el 54,4% del VTI.