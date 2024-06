Biden deja dudas en primer debate presidencial de EEUU

El agrio debate no comenzó ni con el habitual apretón de manos

Un Joseph Biden algo errático dejó al Partido Demócrata preguntándose si su candidato, de 81 años, estaría en condiciones de un segundo mandato completo como Presidente de Estados Unidos. Tras el debate del jueves por la noche con el candidato republicano y ex jefe de Estado Donald Trump, de 78 años, muchos se preguntaron si no era demasiado tarde para buscar un sustituto. En realidad, ninguno de los dos candidatos ha sido aún nominado oficialmente, aunque ambos se han asegurado el número necesario de delegados para las Convenciones Nacionales Republicana y Demócrata que comienzan el 15 de julio y el 19 de agosto, respectivamente.

Por su parte, Trump no llegó a admitir si estaría dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones del 5 de noviembre en caso de perder, mientras el recuerdo de la revuelta del 6 de enero permanecía sobre el escenario de la CNN en el hotel Hyatt Regency de Atlanta sin público, algo inédito desde el duelo verbal de 1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon.

En cualquier caso, los observadores coincidieron en que las embestidas de Biden, consistentes en la reciente condena de Trump y otros puntos cuestionables no dieron en el blanco porque se expresaron con una voz entrecortada que suscitó más dudas sobre el orador que sobre el destinatario. Al final, muchos demócratas prominentes cuestionaron públicamente que Biden pudiera seguir adelante mientras los aliados de Trump se atribuyeron inmediatamente la victoria.

Biden, que tendría 86 años si termina un segundo mandato en enero de 2029, se congeló repetidamente, provocando angustia y alarma en el Partido Demócrata a menos de cuatro meses de las elecciones que enfrentarán a los mismos candidatos que cuatro años antes. Para ser justos, al aspirante independiente Robert F. Kennedy Jr. -sobrino del ex presidente demócrata John F. Kennedy e hijo de Robert F. Kennedy Sr., ambos asesinados durante sus candidaturas presidenciales- no se le permitió participar en la contienda erística del jueves por considerar que representaba a muy pocos votantes.

La ex senadora demócrata por el estado de Nueva York Alessandra Biaggi publicó en X tras el acto que “el Presidente Biden es un hombre bueno y honorable. Tiene mucho de lo que enorgullecerse. Es hora de dar un paso al lado y cancelar esta carrera”, mientras que otros líderes del partido reconocieron durante el programa de la CNN posterior al debate que había “un pánico profundo, amplio y muy agresivo en el Partido Demócrata”.

En este escenario, la más probable sustituta de Biden en la candidatura demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, dijo a Anderson Cooper de CNN que su jefe tuvo un “comienzo lento, pero fue un final fuerte”.

“Entendí lo que estás diciendo sobre un debate de una hora y media esta noche; estoy hablando de tres años y medio de actuación y de un trabajo que ha sido histórico”, añadió.

Trump también aprovechó las debilidades de Biden: “No está preparado para ser presidente; tú lo sabes y yo lo sé”.

La congresista Jen Kiggans, legisladora republicana que representa al distrito 2 de Virginia, publicó en las redes sociales que “como enfermera geriátrica que atendió a tantos adultos mayores con deterioro cognitivo, esto es desgarrador de ver”.

La actuación del actual presidente el jueves pareció corroborar lo que una abrumadora mayoría de posibles votantes cree según numerosas encuestas: que Biden, que va por detrás de Trump en la mayoría de los sondeos en los estados indecisos, está demasiado viejo para otro mandato.

Además, a Biden le salió el tiro por la culata al calificar a Trump de “delincuente convicto” cuando el aspirante republicano sacó a relucir que el hijo de su rival, Hunter, también había sido condenado a principios de mes por delitos federales con armas y esperaba un segundo juicio en Los Ángeles por un presunto fraude fiscal de 1,4 millones de dólares procedente de relaciones en el extranjero en el que estaba implicado nada menos que el propio Joseph Biden cuando era vicepresidente bajo el mandato de Barack Obama.

“Podría ser un delincuente convicto en cuanto deje el cargo: Joe podría ser un delincuente convicto con todas las cosas que ha hecho. Ha hecho cosas horribles”, insistió Trump mientras llamaba a Biden “Candidato Manchuriano” que “recibe dinero de China”.

“Todo el país está explotando por su culpa, porque no le respetan, y tienen que respetar a su presidente, y no le respetan en todo el mundo”, prosiguió en un debate a cara de perro que no comenzó siquiera con el habitual apretón de manos.