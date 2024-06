Milei analiza con Scholz el Mercosur y la OCDE

Scholz pidió a Milei considerar la “compatibilidad social” de las reformas aplicadas en Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, se reunió este fin de semana en Berlín con el canciller alemán, Olaf Scholz, en lo que supuso su primer encuentro con un dirigente extranjero no afín a su filosofía derechista. No obstante, ambos líderes abordaron el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, además de la candidatura argentina para ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En su encuentro de una hora, Scholz pidió a Milei que considerara la “compatibilidad social” de las reformas aplicadas en Argentina. “El Canciller y el Presidente Milei hablaron de las intenciones reformistas argentinas y de sus repercusiones para la población. A este respecto, el canciller subrayó que, desde su punto de vista, la compatibilidad social de las reformas y la protección de la cohesión social deberían ser criterios importantes”, señaló el Gobierno alemán en un comunicado.

Fue “una reunión de trabajo muy breve, por deseo del Presidente argentino”, explicó el portavoz de Scholz, Steffen Hebestreit.

Según analistas consultados en Buenos Aires por MercoPress, la razón más plausible para que Milei se reuniera con el socialdemócrata Scholz era que un encuentro entre dos jefes de Gobierno calificaría como viaje de Estado. Por lo demás, todo lo que Milei hizo en Europa fue recoger medallas de carácter personal mientras viajaba en el avión presidencial y facturaba sus gastos a la Casa Rosada.

Antes de Berlín, Milei había recibido en Hamburgo otro galardón, esta vezz de parte de la Sociedad Hayek, que se sumó a los que había recogido la semana pasada en Madrid.

El mandatario sudamericano no despertó simpatías entre los locales: Decenas de manifestantes de izquierdas le corearon cosas como “¡No a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos! ¡Fuera Milei! No pasarán, no pasarán!; ¡Milei, basura, tú eres la dictadura!; ¡Milei, fascista, tú eres el terrorista!; ¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”. Pero nada de esto amilanó a Milei, que en un mensaje de cerca de una hora recapituló su camino a la Presidencia argentina.

“Encontramos una economía básicamente destruida, pero nunca lloramos ni lamentamos lo que encontramos porque, también hay que decirlo, las condiciones para que un liberal libertario -las características que yo tengo- llegara a ser presidente, era obvio que no iba a ser un jardín del Edén”, dijo Milei al tiempo que destacó que bajo su mandato la inflación había bajado del 17.000% al 50%. Según Milei, La Libertad Avanza no sólo ha ganado la batalla cultural en Argentina, sino que enfureció a los socialistas porque su “mentira se cae”.

“A pesar de todos los obstáculos, los ataques, [y] todos los intentos de desestabilización que hemos recibido, estamos saliendo, estamos teniendo éxito”, insistió.

El Presidente de la Sociedad Hayek, Stefan Kooths, elogió a Milei como ambicioso reformador en el espíritu de Hayek y la escuela austriaca de economía. “Con su programa económico y sociopolítico liberal, aborda los problemas centrales de su país, antaño próspero y plagado de corrupción, donde una economía dirigida por el Estado, una deuda excesiva y una moneda quebrada han impedido un desarrollo próspero”, dijo Kooth.

“Con su clara visión del poder de una economía de mercado, Argentina tiene la oportunidad de romper con el intervencionismo del pasado y reconstruir los cimientos de la libertad, la prosperidad y la paz social. Al hacerlo, ofrece al mundo un brillante ejemplo del poder de las ideas liberales en una comunidad democrática, especialmente en tiempos de gran necesidad”, subrayó la Fundación Hayek al tiempo que elogiaba la “intrépida” defensa de Milei de la autodeterminación individual y el libre mercado.

La presidencia itinerante de Milei continuará en Francia con la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, durante la cual intentará mantener una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron. También tiene previsto viajar a China para firmar con Xi Jinping la renovación del swap de divisas.