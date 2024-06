Milei espera ahora que el Pacto de Mayo se firme el 9 de julio

Tras su discurso en Rosario, el líder sudamericano tiene planeado embarcarse en una nueva gira por Europa

El presidente argentino, Javier Milei, relanzó este jueves su iniciativa del llamado Pacto de Mayo durante los festejos del Día de la Bandera en Rosario. El acuerdo entre el Gobierno federal y los Ejecutivos provinciales debía firmarse en ocasión del feriado nacional del 25 de Mayo; de ahí su nombre.

Esta vez, el líder libertario fijó el 9 de Julio, Día de la Independencia, como nueva fecha para lo que considera un logro político que dispararía la recuperación económica del país, para lo cual convocó a ex presidentes, gobernadores, jueces de la Corte Suprema, empresarios y sindicalistas a quienes instó a dejar de lado sus “anteojeras partidarias”.

“Quiero aprovechar este día con la bandera argentina flameando en el cielo, con la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal ya aprobado, para convocar a que nos reunamos la noche del 9 de Julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y por fin empezar juntos a dar vuelta la página de nuestra historia”, dijo Milei al tiempo que invitó a todos los involucrados “a alcanzar el sueño de una Argentina próspera y libre”.

”Cuando [el general Manuel] Belgrano escribió al Triunvirato para que reconocieran la bandera (...) la dirigencia política de Buenos Aires todavía no hablaba de independencia, hablaba de un gobierno autónomo; querían cuidar las formas, como todavía hoy les gusta hacer a algunos, todavía guiados por el miedo, porque no se animaban a ser libres. Otros porque directamente querían seguir siendo súbditos“, profundizó Milei.

”Belgrano no esperó las órdenes de nadie“ y puntualizó: ”Era un maximalista de la libertad, no había peros. La libertad no pide permiso, la libertad se impone, no espera órdenes de ningún burócrata“, prosiguió el mandatario al tiempo que anheló ”un mundo en el que la bandera argentina flamee bien alto en el cielo“.

”El Pacto de Mayo nació para ser en mayo, pero podemos esperar hasta junio o julio“, explicó el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. ”Si me preguntan, yo lo haría el 9 de Julio, en Tucumán, en el Día de la Independencia. Creo que con estas leyes nos independizamos de un grupo que generó un impacto en la economía y en la sociedad durante los últimos 20 años que queremos dejar atrás“, agregó.

Francos también admitió que el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, había ”trabajado codo a codo, a pesar de ser de distinto signo político, para construir una Argentina distinta para el futuro.” Esta semana, el ex tres veces gobernador de Tucumán José Alperovich fue condenado a 16 años de cárcel por violar reiteradamente a su sobrina y secretaria mientras ejercía como senador nacional.

El encarcelamiento de Alperovich marcó de alguna manera la caída del control kirchnerista del Partido Peronista y sus sucesivas presentaciones tales como Frente para la Victoria o Unión por la Patria entre otros. Alperovich y su esposa (y ex presidenta provisional del Senado) Beatriz Rokjés eran muy cercanos a Néstor y Cristina Kirchner.

Tras unas horas en Rosario, Milei regresó a Buenos Aires para abordar el avión presidencial ARG-01 en una nueva gira europea que comienza en Madrid y que incluye escalas en Alemania y la República Checa.

En la capital española, Milei se reunirá con la líder local Isabel Díaz Ayuso, tras lo cual recibirá una distinción del Instituto Juan de Mariana por sus logros como libertario. El sábado obtendrá un premio de la Fundación Hayek, con sede en Hamburgo, y el domingo viajará a Berlín para entrevistarse con el Canciller Olaf Scholz.

El lunes estará en Praga, donde se enttrevistará con empresarios locales y también con el Primer Ministro Petr Fiala y el Presidente Petr Pavel, además de recibir un premio del Instituto Liberal Checo.

El viaje de Milei estará ensombrecido por el reciente conflicto diplomático con la administración del socialista Pedro Sánchez, después de que el jefe del Estado argentino sacara a relucir en su anterior comparecencia en Madrid la implicación de la esposa del Presidente del Gobierno en un escándalo de corrupción, lo que provocó la retirada de la embajadora española de Buenos Aires.