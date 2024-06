Dos muertos en choque frontal de trenes en Chile

El accidente se registró a las 0.15 del jueves

Dos personas murieron y al menos otras nueve resultaron heridas este jueves tras un choque frontal entre dos trenes en Santiago de Chile. Las unidades involucradas fueron un convoy de carga de la empresa Fepasa y una formación de prueba sin pasajeros perteneciente a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). “Lamentamos informar el fallecimiento de dos trabajadores del tren de carga”, dijo la empresa estatal en un comunicado.

Cuatro ciudadanos chinos figuraban entre los heridos del tren de EFE que realizaba pruebas de velocidad cuando chocaron en la vía principal entre Puente Maipo y Nos, en la comuna de San Bernardo, en las afueras de Santiago. Las otras cinco víctimas eran de nacionalidad chilena, se informó. De los nueve heridos, tres fueron dados de alta mientras que otros seis permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado grave.

El tren de pruebas “no fue advertido de que este tren de carga venía hacia el norte”, dijo el fiscal Pedro Aravena a los medios locales. El tren de carga de ocho vagones transportaba 1.346 toneladas de cobre, mientras que en el otro tren viajaban 10 trabajadores, según la empresa ferroviaria, que participaban en pruebas para mejorar la velocidad entre rutas.

“Tenemos que identificar cuáles son las causas y tomar las medidas correspondientes”, dijo el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, después de que el conductor del tren de pruebas y el encargado del control de la vía, ambos trabajadores de EFE, fueran detenidos por presunto homicidio imprudente. Uno de los detenidos se encontraba entre los heridos. Mientras tanto, se estaban recogiendo pruebas en el lugar del accidente, informó la capitán de Carabineros Victoria Ramírez. Tras la prisión preventiva de los arrestados, la Fiscalía anunció que se fijó su comparecencia para el 22 de junio.

“Fue una situación muy compleja”, en la que uno de los trenes en modo de pruebas del servicio de San Fernando que se prevé inaugurar próximamente “colisionó con un tren de carga que también venía de sur a norte y se produjo el accidente”, explicó el gerente de EFE, Justin Siegel. “Los accidentes ferroviarios son multicausales”, añadió al tiempo que recordó que estas pruebas se realizaban de noche por motivos de seguridad y que la compañía realizaba unos 500 servicios diarios. La colisión se registró a las 0.15 del jueves.

“La información ya ha sido entregada” a los equipos de investigación, señaló también. El accidente “también afecta a la familia EFE”, subrayó Siegel.

“Es un hecho inédito en la operación ferroviaria de Chile; hacía más de 20 años o más que no ocurría una colisión de esta magnitud y ciertamente nos desafía a poder llevar adelante este proyecto de crecimiento”, prosiguió.

Los servicios de trenes desde la Estación Central de Santiago estuvieron paralizados durante el feriado nacional del jueves.

La abogada Ximena Silva, que representa a uno de los imputados, insistió en que “creemos que no hay razones para que estén detenidos, creemos que no hay indicios de alguna responsabilidad de estas personas, por lo menos, hasta este momento, en estos hechos” y alegó que los dispositivos de comunicación no funcionaban correctamente.

“Mi cliente me dice que, al parecer, los aparatos que deberían funcionar a estos efectos, que son los radiotransmisores, no funcionaban y, por lo tanto, tuvieron que comunicarse por teléfono y entiendo que no hubiera funcionado de la mejor manera, pero esto no conlleva responsabilidad para mi cliente, que no tuvo culpa en estos desgraciados hechos”, argumentó.